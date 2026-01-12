Concluye reparación; restablecen servicio

Por la madrugada del domingo se realizó el arreglo a la tubería averiada y ayer se llevaron a cabo pruebas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los trabajos de reparación del acueducto concluyeron ayer, y durante este lunes se espera que se restablezca el servicio de manera total.

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había informado que la reparación de una avería en la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria concluiría hasta el lunes 12 de enero, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social confirmó ayer que estos fueron finalizados antes del amanecer de este domingo 11 de enero de 2026.

El secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que las labores concluyeron durante la madrugada, luego de que la tarde del sábado una máquina retroexcavadora fracturara la línea principal del acueducto, provocando una fuga considerable de agua potable y la suspensión temporal del servicio en amplios sectores de Ciudad Victoria.

Durante la mañana de este domingo se realizaron pruebas técnicas de presión y hermeticidad, con el objetivo de verificar que la reparación cumpla con las especificaciones requeridas.

Ayer mismo empezaron a enviarse 600 litros por segundo y se espera que durante este día se lleguen a los 900 litros por segundo habituales para que el servicio quede restablecido en su totalidad.

Los trabajos se realizaron de manera coordinada entre el organismo operador del agua en Victoria, la Conagua y la empresa constructora, lo que permitió acelerar la intervención y reducir los tiempos inicialmente estimados.

Con la reparación concluida, únicamente resta la reanudación del suministro de agua potable, el cual permanece suspendido en más del 50 por ciento de la capital tamaulipeca.

Las autoridades estiman que el servicio comenzaría a restablecerse de manera gradual entre la tarde-noche de este domingo y el transcurso del lunes, conforme se estabilice la presión en la red de distribución.

La construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria forma parte de una obra hidráulica estratégica de gran escala, cuya ejecución y supervisión está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas.

El fallo del contrato correspondiente a la primera etapa de la línea de conducción, que comprende del kilómetro 0 al kilómetro 29+889.07, fue declarado desierto, luego de que ninguna de las empresas participantes cumpliera con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la licitación, por lo que se definió una nueva fecha para relanzar el proceso.

La segunda etapa del proyecto, que abarca del kilómetro 29+889.07 al kilómetro 54+402.89, sí fue adjudicada a la empresa Ingenieros Civiles de Sonora S.A. de C.V., en participación conjunta con GEOSYC Supervisión y Construcción S.A. de C.V., responsables de ejecutar los trabajos en este tramo clave del sistema de conducción.

Otras fallas en el acueducto

De acuerdo con registros oficiales y reportes periodísticos, el acueducto Guadalupe Victoria ha presentado diversas fallas en los últimos años, entre las que destacan:

Agosto de 2019: Fuga de gran magnitud en el kilómetro 13, que obligó a suspender el suministro por más de 24 horas en gran parte de la ciudad.

Mayo de 2021: Ruptura de una válvula principal que ocasionó baja presión y cortes intermitentes durante varios días, en plena temporada de calor.

Julio de 2023: Trabajos de mantenimiento correctivo y reforzamiento de tramos derivaron en tandeos prolongados en colonias del sector oriente y sur.

Enero de 2026: Fractura ocasionada durante la construcción de la Línea 2 del acueducto, que provocó una suspensión masiva del servicio y afectó a más de la mitad de la población.

Estos antecedentes evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica que abastece a Ciudad Victoria y refuerzan la urgencia de concluir los proyectos de modernización para garantizar un suministro continuo y seguro de agua potable.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN