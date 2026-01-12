Disfrutan viveros Mágico 400 mil en diciembre

NUEVO LAREDO, TAM.- El Viveros Mágico se consolidó como una de las atracciones más exitosas de la temporada decembrina, al registrar la visita de más de 400 mil personas, quienes acudieron para disfrutar de un espacio de convivencia familiar que fortaleció la vida social y económica de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que esta atracción no solo fue disfrutada por familias neolaredenses, sino también por visitantes provenientes del Valle de Texas, Anáhuac, Tampico, así como por paisanos que aprovecharon su paso por la ciudad para llevarse un recuerdo positivo de Nuevo Laredo.

“Hoy Nuevo Laredo vive un gran momento. El éxito del Viveros Mágico refleja la paz social, el dinamismo económico y la confianza que se ha recuperado en nuestra ciudad, gracias al trabajo permanente de este Gobierno Municipal que apuesta por espacios seguros, familiares y que impulsan la convivencia y el desarrollo”, expresó la alcaldesa.

De acuerdo con los reportes oficiales, de lunes a jueves el Viveros Mágico registró un promedio de 8 mil visitantes diarios, mientras que de viernes a domingo alcanzó hasta 20 mil visitas, lo que confirma la alta aceptación de esta atracción entre la ciudadanía y los turistas.

Cabe destacar que el cierre del Viveros Mágico estaba previsto inicialmente para el 6 de enero; sin embargo, debido al éxito y a la alta afluencia de visitantes, la atracción se extendió hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero, permitiendo que más familias disfrutaran de esta experiencia.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la convivencia social, promuevan el turismo y contribuyan al crecimiento económico de la ciudad.