Ecología lanza ultimátum a Chedraui por escurrimiento de sangre en Altamira

La directora de la dependencia, María Luisa Cuevas Rivera, informó que entabló medidas correctivas con la subgerencia del establecimiento tras detectar los escurrimientos.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Altamira, lanzó un ultimátum a la tienda Arteli Chedraui de la zona centro por los escurrimientos de agua con sangre sobre la calle Francisco Javier Mina

Estos residuos provienen del manejo inadecuado de los desechos orgánicos que la tienda genera como basura.

La funcionaria calificó la situación como grave, pues además de los olores fétidos, representa un foco de infección en pleno corazón de la ciudad.

Aunque el problema recibió atención hace dos meses, los escurrimientos regresaron esta semana, lo cual motivó una intervención por parte de las autoridades locales.

“Ya no se va a permitir que vuelvan a tener ese tipo de escurrimientos que no son normales, menos en una zona centro”, sentenció Cuevas Rivera.

El plazo para que la empresa solucione de forma definitiva la disposición de sus residuos vence esta misma semana.

De no atender las instrucciones, la tienda enfrentará sanciones administrativas severas.

En caso de una nueva reincidencia, la Dirección de Ecología procederá con una clausura temporal del inmueble y los trámites legales que el daño ambiental amerite.

María Luisa Cuevas Rivera reiteró que la vigilancia será constante para asegurar que los comercios cumplan con las normas de sanidad y no afecten la salud de los habitantes ni la imagen de la ciudad.

Por. Oscar Figueroa

La Razón