Incendio daña cocina de casa en Tampico

La emergencia se registró en un domicilio de la calle Tauro, entre Huasteca y Tolteca, de la colonia Echeverría.

TAMPICO, TAMAULIPAS.– Varias pertenencias que se encontraban en la cocina de una vivienda, fueron consumidas por un incendio, la noche del domingo.

Además, causó daños en una pared y en el techo del cuarto.

Con el apoyo de vecinos, el propietario logró sofocar las llamas.

Fue una veladora que se quedó prendida sobre la mesa, la que causó el fuego.

Una mesa, sillas y otros objetos fueron dañados por las llamas además de afectar una pared y el techo del cuarto.

Al darse cuenta de lo que sucedía, el propietario y algunos vecinos llenaron cubetas con agua para lanzarlas hacia el fuego.

Sus esfuerzos dieron resultados al extinguir el incendio.

Bomberos municipales arribaron para cerciorarse que el fuego no reiniciara.

Por. Benigno Solís/La Razón