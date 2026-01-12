La Presidenta Sheinbaum sostiene llamada con Donald Trump: «Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías»

La presidenta de México aseguró que trataron el tema de seguridad y tráfico de drogas; la llamada se realizó este lunes antes de la Mañanera del Pueblo

MÉXICO.- Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordó diversos temas, entre ellos, el de seguridad y el tráfico de drogas. Es la llamada número 15 que tienen los líderes de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, fue una «buena conversación», en la que también trataron temas como el comercio e inversiones, destacando que la cooperación, en un marco de respeto, dan resultados.

«Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados».

La colaboración y la cooperación dan resultados, destaca Sheinbaum

Asimismo, la mandataria mexicana publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una fotografía en la que se aprecia al canciller Juan Ramón de la Fuente y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.

Anoche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó con el secretario de Relaciones Exteriores de México y le solicitó “fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”.

“El Secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, de acuerdo a una declaración del portavoz del Departamento de Estado de EU.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO