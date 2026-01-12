La transformación avanza firme: AVA

En la primera emisión de “Diálogos con Américo”, el gobernador aseguró que las generaciones futuras cosecharán los resultados de lo que se está sembrando

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó en la primera emisión del programa “Diálogos con Américo” que, a tres años del inicio de su gobierno, la transformación avanza firme en Tamaulipas, y los frutos ya son evidentes, además de que están en marcha nuevos proyectos que les tocará cosechar a futuras generaciones.

En el primer programa, la tarde de este domingo, se presentó un documento sonoro del 26 de octubre de 1991, cuando el entonces gobernador Américo Villarreal Guerra fue entrevistado por Héctor Cabrera en el marco del inicio de operaciones del entonces Sistema Estatal de Radio Tamaulipas, lo que significó un avance histórico para estrechar la comunicación del Gobierno del Estado con los ciudadanos.

Hoy, 35 años después, Américo Villarreal Anaya impulsa el relanzamiento de Radio Tamaulipas Multicast, un espacio con modernas instalaciones, equipadas con lo mejor de los avances tecnológicos y el compromiso de ofrecer contenidos que logren una mejor comunicación y un acercamiento efectivo a las audiencias a través de nuevas plataformas y frecuencias.

En la entrevista con Héctor Cabrera, Américo destacó que este esfuerzo contribuye para que la ciudadanía tenga canales de comunicación y de información apegada a la verdad, con una visión ética y con un espíritu de construcción social en un ambiente de transformación humanista.

Y en respuesta a las preguntas de los radioescuchas, desde diferentes ciudades del estado, se refirió a los proyectos estratégicos que impulsa su gobierno, las obras de infraestructura, los programas de bienestar, las acciones de desarrollo social, el respaldo del DIF Tamaulipas y de su programa Lazos de Bienestar, así como el invaluable apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al hacer referencia a los programas sociales del gobierno federal, recordó que al inicio de la administración estatal se recibían alrededor de 7 mil millones de pesos, mientras que hoy se beneficia a 600 mil tamaulipecos y tamaulipecas con más de 23 mil millones de pesos a través de 19 programas.

Indicó que todo el trabajo de su gobierno tiene como meta aprovechar la potencialidad de nuestra entidad para que los tamaulipecos y las tamaulipecas vivan en mejores niveles de bienestar y que, también como un Estado responsable de la federación, contribuya a lo que le corresponde para la nación.

“Estos primeros tres años han sido de preparación, de siembra y de cultivo. Y estoy seguro de que ya en algunas de estas circunstancias estamos comenzando a ver los frutos y que los vamos a poder ir disfrutando a lo largo de estos próximos tres años de esta administración, amén de que hay otros que habrá que seguir cultivando y que les tocará cosechar a futuras generaciones”, expresó.

Antes de finalizar el programa, el gobernador confió en que, a pesar del panorama internacional, con el manejo atinado de la política exterior y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas seguirá teniendo áreas de oportunidad para continuar creciendo.

“Yo en lo particular soy optimista y siento que el valor de la gente, de los mexicanos, de las mexicanas, la riqueza y la potencialidad que tiene nuestro país y, en particular, nuestra entidad, su ubicación geográfica, nos permita seguir teniendo un buen desarrollo y un buen crecimiento de nuestra población”, mencionó.

Sobre el arranque del programa y la importancia de la comunicación para su gobierno, reiteró que más que nunca se requieren medios con ética y responsabilidad.

“Esta forma de comunicación sigue evolucionando pero en este mar de información y datos, tienen que salir medios que nos den un salvavidas, en donde se tenga información apegada a la verdad, con una visión ética, con una visión de intención de esperanza”, dijo.

La segunda emisión del programa “Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden” se presentará el próximo domingo 18 de enero, a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, que se puede sintonizar en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X , @SERTVTamaulipas.

Por. Staff

Expreso-La Razón