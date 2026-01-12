La UAT mantendrá el crecimiento en su infraestructura en este 2026: Rector

Está a punto de arrancar la preparatoria virtual para mayores de 18 años en este mismo mes de enero, mientras las clases de la universidad iniciarán el próximo lunes con alrededor de 45,000 estudiantes en los diferentes campus.

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Para este 2026, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), continuará con el crecimiento en infraestructura en los diferentes campus, afirmó el Rector Dámaso Anaya Alvarado.

En el caso de Reynosa, donde 80 jóvenes estudian Enfermería, apuntó que para el inicio del nuevo ciclo escolar en el mes de agosto en esta carrera, esperan tener alrededor de 25 aulas equipadas con vos y datos.

Agregó que otro de los proyectos prioritarios es en Nuevo Laredo en la facultad de Enfermería, donde se completaron las obras de terracería el año previo, «en 2026 tenemos que iniciar ya con desplante en infraestructura, y en 2027 pues es cerrar y poder entregar ya a la comunidad para que se pueda cambiar toda la enfermería”.

Explicó que en ese municipio, la mancha urbana cercó la escuela de Enfermería, por lo que fue necesario trasladarla a los terrenos de la Universidad,, “allí vamos a tener mejores condiciones para los alumnos, los distantes, como para los maestros, sobre todo en mayor cantidad de espacios para vehículos”.

En el caso de Victoria, Anaya Alvarado apuntó que buscan un espacio para la carrera de Arquitectura, ya que se tiene una alta demanda, por lo que esperan concretar pronto esta carrera.

En materia de educación a distancia, el Rector destacó que la colaboración de los alcaldes ha sido importante para seguir creciendo cn estos proyectos, como ya ocurre en Jiménez, San Fernando, Tula y González.

“En González tenemos una unidad a distancia con más de 80 estudiantes de manera virtual, no presencial y tenemos estudiantes de Jiménez, San Fernando, Tula y lógicamente de González”.

Por Perla Reséndez