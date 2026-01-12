Más de 1.1 millones de estudiantes regresan a clases en Tamaulipas

883 mil alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior retomaron actividades académicas, a los que se suman 223 mil estudiantes de educación superior

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con el inicio del ciclo lectivo 2026, más de un millón 106 mil estudiantes regresaron a las aulas en Tamaulipas, informó el secretario de Educación del estado, Miguel Ángel Valdez García, al encabezar la ceremonia de jura de bandera con alumnos de la Escuela Normal, acto que marcó de manera oficial el arranque del nuevo ciclo escolar.

El funcionario detalló que 883 mil alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior retomaron actividades académicas, a los que se suman 223 mil estudiantes de educación superior, entre ellos las y los jóvenes normalistas que, aunque iniciaron clases desde hace siete días, participaron en este evento solemne como símbolo del compromiso que asumen con la educación pública.

“Hoy iniciamos el ciclo lectivo 2026, donde vuelven a su segunda casa más de 883 mil alumnos, y desde luego 223 mil jóvenes de la educación superior. Con esta jura de bandera, las y los normalistas se comprometen a servir lealmente como profesionales de la educación para construir una patria más justa”, expresó Valdez García.

Durante su mensaje, el titular de la SET afirmó que la educación humanista en Tamaulipas ya es una realidad, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Federación. Señaló que, en lo que va de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han invertido más de mil 231 millones de pesos en infraestructura educativa, mediante más de dos mil acciones de intervención realizadas por el ITIFE.

A ello se suma el programa federal “La Escuela es Nuestra”, a través del cual se han canalizado más de mil 367 millones de pesos a Tamaulipas, con más de tres mil acciones de mejora, principalmente en escuelas primarias rurales y planteles ubicados en zonas con mayor rezago social.

“Estas escuelas estuvieron abandonadas durante administraciones anteriores; hoy la prioridad son las comunidades educativas que más lo necesitan”, subrayó el secretario.

En materia de apoyos sociales, Miguel Ángel Valdez García destacó que la beca universal Benito Juárez se consolida como el programa social más grande del país, con 21.6 millones de beneficiarios, y recordó que este año se amplió a nivel secundaria mediante la beca Rita Cetina, como parte del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Informó que en Tamaulipas la beca para primaria iniciará en enero, con cobertura para cuarto, quinto y sexto grado, y que para el siguiente ciclo se alcanzará a primero, segundo y tercer grado.

“No hay programa social más grande que este. Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum, millones de estudiantes reciben este apoyo”, puntualizó.

A nivel estatal, añadió que el gobernador ha refrendado más de 600 millones de pesos en becas, a través del ITAVEC y la Unidad Ejecutiva, fortaleciendo la permanencia escolar en todos los niveles educativos.

El secretario también destacó la entrega de paquetes de uniformes y útiles escolares a más del 97 por ciento de los alumnos de zonas rurales, en 25 municipios, con una inversión cercana a 700 millones de pesos, lo que permite que la educación sea más accesible y equitativa.

En el rubro de salud escolar, resaltó los avances del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, al informar que en el 94 por ciento de las cooperativas escolares del estado ya se comercializan alimentos saludables, superando la media nacional. Además, Tamaulipas se ubicó entre los 10 primeros estados del país en lograr más del 95 por ciento del tamizaje escolar, en coordinación con la Secretaría de Salud y el IMSS.

“Este programa genera un cambio real en el estilo de vida de las niñas y los niños”, afirmó.

Finalmente, Valdez García anunció el plan “Tamaulipas Educa 2028”, que contempla más de 300 acciones estratégicas, sustentadas en cuatro ejes: infraestructura educativa, calidad de los aprendizajes, fortalecimiento del talento humano y la consolidación del legado humanista en la educación pública.

“El alumno está al centro, todos formamos parte de una comunidad y el aprendizaje es colectivo. Nadie queda fuera y todos tenemos algo que aportar”, concluyó.

Por Raúl López García