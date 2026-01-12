Recibe refugio temporal a 11 personas

El personal del DIF se encargó de revisar su estado de salud.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Once personas pernoctaron en el refugio temporal de ciudad Madero, ante las bajas temperaturas que se registran en la zona.

10 hombres y una mujer pasaron la noche del domingo y la madrugada del lunes en ese sitio, siendo atendidos por personal del DIF y de Protección Civil.

Además de contar con una cama y cobijas, recibieron alimentos y bebidas calientes.

El personal del DIF se encargó de revisar su estado de salud.

En su mayoría, son personas que no cuentan con un hogar en el cual pasar la noche.

El albergue se abrió a las 6 de la tarde del domingo, al marcar el termómetro los 15 grados.

Por. Benigno Solís/La Razón