Arrancan segunda etapa en la Virgen del Chorrito con inversión de 10 mdp

La obra contempla la construcción de una explanada de gran tamaño, así como un laguito artificial, con el objetivo de ofrecer espacios más amplios y ordenados para los visitantes

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas inició la segunda etapa del proyecto de infraestructura en la zona de la Virgen del Chorrito, con una inversión aproximada de 10 millones de pesos, confirmó el titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario explicó que esta nueva fase forma parte de un plan integral para mejorar el entorno del sitio, uno de los puntos religiosos y turísticos más representativos del estado. “Es una segunda etapa de lo que vamos a hacer ahí alrededor de la Virgen de la Misericordia”, señaló.

Detalló que la obra contempla la construcción de una explanada de gran tamaño, así como un laguito artificial, con el objetivo de ofrecer espacios más amplios y ordenados para los visitantes. “Es una explanada que se va a hacer con un tipo laguito que va a estar ahí”, precisó.

Cepeda Anaya indicó que el proyecto también considera la mejora de accesos y áreas de circulación, lo que permitirá un tránsito más seguro y cómodo para quienes acuden a la zona, especialmente en temporadas de alta afluencia.

Añadió que una de las áreas más altas del proyecto funcionará como mirador, lo que dará un valor adicional al sitio. “Una parte alta va a servir como mirador, es parte de lo que estamos haciendo en esta etapa”, comentó.

Respecto a los tiempos, el secretario informó que la obra se encuentra programada para concluir en marzo, aunque aclaró que posteriormente se realizará una fase final menor. “Va a haber otra etapa pequeña, mínima, con luces solares y pararrayos, y con eso ya sería el fin del proyecto”, concluyó.