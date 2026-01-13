Billete de Lotería celebra la participación de México como País Invitado en la Feria Internacional de Turismo

El Sorteo Zodiaco No. 1732 con el diseño de la designación de México como país invitado de la FITUR cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie

Para celebrar la designación de México como País Invitado en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) —uno de los encuentros más relevantes del sector turístico a nivel mundial—, la Lotería Nacional, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1732.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron el acto de presentación, en el que se destacó que este boleto está diseñado para reflejar el esplendor de México que, además de participar como expositor, llegará a Madrid para mostrar todo su potencial turístico, su identidad y su riqueza cultural ante miles de visitantes y profesionales de la industria.

“Con este boleto, se honra a los 32 estados de la República. Este mosaico de colores representa la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de nuestro país, y ese mismo espíritu lo llevamos a FITUR del 21 al 26 de enero, la que me atrevería a decir es la feria más importante del turismo, con la participación de 156 países. Hoy, vamos con los 32 estados; nunca antes había asistido a una feria internacional la totalidad de México. Somos una delegación de más de mil mexicanas y mexicanos que van a dar a conocer la riqueza turística de este gran país”, expresó la titular de Sectur.

Acompañada por la subsecretaría de Turismo, Nathalie Desplas Puel, Rodríguez Zamora destacó el papel protagónico que México tendrá en FITUR 2026 y el impacto positivo que esta participación generará en los destinos turísticos, las comunidades locales y el posicionamiento global del país y señaló que la presencia de México como País Invitado representará uno de los hitos más relevantes de la política turística nacional en los últimos años, al contribuir de manera directa a consolidar al 2026 como un año histórico para el turismo en México.

La secretaria de Turismo destacó que FITUR es la primera gran feria turística del calendario internacional —con la participación de más de 150 países y más de 250,000 visitantes—, por lo que la designación de México como País Invitado adquiere un carácter estratégico y sin precedentes.

En ese sentido, Rodríguez Zamora detalló que la presencia de México en FITUR trascenderá los espacios de exposición para manifestarse en plazas públicas, activaciones culturales y presentaciones gastronómicas, llevando a artesanas y artesanos, cocineras y cocineros tradicionales, artistas y portadores de la diversidad cultural del país.

“Así como el billete de Lotería recorre las plazas del país y llega a manos de miles de mexicanos, México llegará a España para mostrar lo que somos: cultura, naturaleza, gastronomía y talento”, apuntó.

Durante su mensaje, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que este billete tiene un significado especial, ya que la designación de México como País Invitado en FITUR 2026 constituye un hito histórico.

Enfatizó que se trata de un reconocimiento internacional a un país que vive un momento de fortaleza, de proyección global y de enorme atractivo cultural, social y humano: “un México que se presenta con identidad, diversidad y una visión clara de futuro”.

Olivia Salomón mencionó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado que México está de moda y, en ese sentido, subrayó que México lo está porque es un país orgulloso de su identidad, profundamente hospitalario y auténtico en su manera de recibir; un país que destaca por su cultura, sus tradiciones, sus pueblos y, en especial, por su gente.

Luego de celebrar que en FITUR 2026 México ocupará el pabellón más grande de su historia, Olivia Salomón añadió que nuestro país llega a este año en un momento histórico, con el orgullo de la impecable gestión de la primera mujer presidenta de México.

“El billete que hoy presentamos es, en ese sentido, un gran embajador, este cachito de Lotería no se queda quieto, camina por plazas públicas, recorre mercados, llega a hogares y cruza manos”, expresó la directora general.

El Sorteo Zodiaco No. 1732, dedicado a la designación de México como País Invitado en FITUR 2026, se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro de Lotería Nacional, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya se encuentran disponibles para su adquisición 2 millones 400 mil cachitos del Sorteo Zodiaco No. 1732 en todo el país, a través de los 11 mil puntos de venta, así como en la plataforma MiLotería.mx.

El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos, mientras que la serie tiene un valor de 400 pesos. El sorteo será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.

Con esta develación, Sectur y la Lotería Nacional invitan a las y los mexicanos a sumarse a un momento trascendental para la proyección global del país, en el que México mostrará al mundo la grandeza de su cultura, la diversidad de sus territorios y la calidad de su gente, consolidando un 2026 que marcará historia para el turismo nacional.

