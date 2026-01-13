Carro lo embiste, queda malherido

Motociclista de alrededor de 35 años se debate entre la vida y la muerte al ser arrollado, presenta fracturas y una lesión craneal

Por. Alejandro Dávila

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Inconsciente sobre la cinta asfáltica terminó un motociclista luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

Los hechos sucedieron a las 20:00 horas sobre el bulevar Práxedis Balboa y avenida Carlos Adrián Avilés. Paramédicos de la Cruz Roja y cuerpos de emergencia de otras corporaciones llegaron para atender a una persona que estaba inerte en los carriles de circulación.

Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien fue llevado de forma inmediata a la sala de emergencias de un hospital, ya que presentaba varias fracturas en el cuerpo, además de un golpe en la cabeza.

De acuerdo con algunos testimonios, el lesionado conducía una motocicleta tipo cross que se desplazaba de oriente a poniente sobre el bulevar Práxedis. En el cruce con la avenida Adrián Avilés, repentinamente es impactado por un automóvil Mazda que huyó con rumbo a la colonia Moderna.

Automovilistas que atestiguaron el accidente se encargaron de pedir una ambulancia por medio de una llamada al 911.