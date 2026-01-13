Conceden amparo a Tomás Yarrington; evita auto de formal prisión

El 16 de abril de 2025, el Secretario en funciones de juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, dictó auto de formal prisión contra Yarrington Ruvalcaba por su probable responsabilidad en el delito contra la salud

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Colegiado de Apelación concedió un amparo al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, contra el auto de formal prisión dictada en su contra por delitos contra la salud en abril de 2025.

La Magistrada Angélica Lucio Rosales, del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, consideró que el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, no valoró adecuadamente las pruebas de descargo que presentó la defensa del ex mandatario.

Con ello, confirmó indebidamente el auto de formal prisión, con lo que infringió los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación, señala el proyecto aprobado por la mayoría de los magistrados.

Señaló que al no decir nada sobre las documentales ofrecidas antes de la audiencia de vista, el Tribunal afectó el derecho de defensa adecuada de Yarrington Ruvalcaba, ya que la autoridad tiene el deber de atender y resolver sobre las pruebas ofrecidas por el procesado y su defensa.

Con la resolución, se ordena al Tribunal de Apelación en Tamaulipas que en nueva audiencia, emita un nuevo pronunciamiento en el que valore el material probatorio y fundamente su resolución.

El 16 de abril de 2025, el Secretario en funciones de juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, dictó auto de formal prisión contra Yarrington Ruvalcaba por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.

De acuerdo con la resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) sustentó su acusación en las declaraciones de cinco testigos protegidos, uno de ellos informante de la DEA, quien aseguró que un grupo del crimen organizado habría financiado la campaña de Yarrington para la gubernatura en 1988 y lo habría apoyado también durante su mandato.