Cuatro victorenses jugaron en el debut

Cuatro victorenses jugaron con Correcaminos en el debut de este 2026

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El pasado sábado, Correcaminos debutó en este 2026 en la Liga Expansión Mx y aunque no obtuvo un buen resultado ante Atlético Morelia, algo de lo más destacado fue la inclusión de cuatro jugadores victorenses los cuales vieron acción.

Alán Aguilar fue titular y disputó 45 minutos, mostrando buenos destellos tanto en la posición de contención como en la defensa central. Tuvo buenas estadísticas al marcar dos recuperaciones y un despeje.

Por su parte, Servando Aguilar ingresó en el segundo tiempo y también tuvo participación durante 45 minutos, registrando intervenciones importantes en zona defensiva a pesar que es uno de sus primeros juegos con más minutos.

Asimismo, Rafael Arce y Luis Requena entraron de cambio en la recta final del encuentro, participando durante los últimos diez minutos del partido.

Todos ellos forman parte de las fuerzas básicas del equipo naranja y ya habían debutado en torneos anteriores.

Más allá de necesidad ante baja por lesión, suspensión o porque aún no llegan extranjeros, estos jugadores demostraron que pueden competir por un lugar y darle más calidad al cuadro que comanda Gustavo Díaz.