Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual, control y abuso de poder en sus mansiones

MÉXICO.- La mañana de este 13 de enero, se destapó tremendo escándalo y es que Julio Iglesias está siendo acusado por dos exempleadas de abuso sexual y maltratos.
La polémica fue dada a conocer por El Diario y Univision, quienes narraron los casos de abusos que el cantante, supuestamente, ejerció contra sus empleadas.
¿Julio Iglesias abusó de sus empleadas? Relatan lo que sufrieron
De acuerdo con dichos medios, la investigación contra Julio Iglesias duró 3 años y las primeras en hablar fueron dos empleadas que adoptaron los nombres de Rebeca y Laura para proteger su identidad.
Rebeca y Laura acusan directamente al papá de Enrique Iglesias de abuso sexual durante el tiempo que trabajaron con él.
Aseguraron que el sistema laboral en la residencia de Punta Cana del intérprete estaba diseñado para complacerlo; detallaron que todo sucedió en 2021 cuando Julio Iglesias tenía 77 años e, incluso, llamaron a la casa ‘la casita del terror’.
Entre lágrimas, una de las exempleadas del cantante relató los abusos sexuales que sufrió y los golpes que recibió.
“ El penetra con las manos, nunca con su pene. Lo hacía muy duro, lo siento, nunca me habían hecho eso… Eso me generaba mucho dolor. También me abofeteaba en la cara con muchísima fuerza, horrible”, relató llorando.
La investigación de El Diario inició luego de que recibieron un correo electrónico, donde narraban algunos de los abusos de Julio Iglesias a sus empleadas.
Detallaron que las mujeres eran forzadas a besar, participar en tríos y encuentro sexuales e insultadas por el cantante; las agresiones no sólo se registraron en República Dominicana, sino también en las Bahamas y España.
Las supuestas víctimas señalaron que una cómplice de Julio Iglesias era ‘la jefa’, que es una empleada de confianza del intérprete, quien al ser contactada por dichos medios negó rotundamente y defendió la honorabilidad del español.
En la misma investigación, revelaron las amenazas que recibieron por parte de Julio Iglesias y por las cuales callaron por años.
“Si una de ustedes dicen algo de mí, nadie les va a creer”, asegura la publicación.
En la publicación señalaron que El Diario y Univision trataron de contactar a Julio Iglesias para hablar al respecto y obtener su versión de los hechos; pero que no han obtenido respuesta alguna del cantante.
CON INFORMACIÓN DE LAS ESTRELLAS