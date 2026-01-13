El sustituto de Makito…

Apareció el perdido, CARLOS PEÑA ORTIZ, mejor conocido como MAKITO, alcalde de Reynosa, Tamaulipas, seguramente con amparo en mano, llegó hasta la capital tamaulipeca, lo hizo luego de tomarse unas muy buenas vacaciones, bueno, eso dijeron sus afines, que el edil andaba de vacacionando.

Hoy dicen que MAKITO no estaba muerto, que andaba de parranda. Quien como el Alcalde, que, a pesar de tener una gran responsabilidad, sin autorización del cabildo, se tomó largas vacaciones, pasaron 14 días y nadie le veía por ningún lado, pero ya apareció.

Ante la ausencia del alcalde, sin explicación, propios y extraños ya exigían que el congreso tomara cartas en el asunto, pues no se sabía que el edil reynosense hubiera solicitado licencia ante el cuerpo edilicio y menos se supo que alguien atendiera su función de manera interina.

Por donde le busque, MAKITO estaba violentando el código municipal, pero quizá eso es lo que menos le importaba o preocupaba, tal vez su mayor preocupación era cuidar que no le hicieran valida alguna orden de aprehensión y andaba escondido, aguardo hasta que tuviera la garantía de regresar sin problema.

¿Quiénes son los abogados encargados de la defensa de CARLOS PEÑA?, en realidad no se sabe, pero seguramente es una firma de renombre pues el asunto no es cualquier cosa, el muchacho estaba desamparado, luego de que le negaron un nuevo amparo y el brazo de la justicia podía alcanzarlo en cualquier momento, pero parece que otra vez MAKITO de ser destituido o llegar a prisión ya la libró.

Puede ser, claro, si la madre del Alcalde CARLOS PEÑA, la senadora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, no lograba darle otra tabla de salvación y que nuevamente lograra los amparos necesarios para no ser aprendido por los delitos que se le imputan, PEÑA ORTIZ, prefiera poner tierra de por medio, bueno, el Río Bravo, y quedarse en Estados Unidos para evitar ser llevado ante la justicia.

Pero MAKITO ayer en la capital tamaulipeca apareció, varios personajes que deseaban con el alma y la vida que siguiera sin dar la cara para que entrara su remplazo se quedaran esperando nuevamente, obviamente varios diputados locales se frotaban las manos que hasta ya se veían poniéndolas en el presupuesto de Reynosa.

Claro, primero su suplente tendría que dimitir, cosa que parece difícil, pues la ilusión de los suplentes siempre es quedarse en el cargo de Alcalde, cosa que muchas veces no lo logran porque todo depende de que tanto peso político tengan o quien les apadrine.

Recordemos un caso de MIGUEL MANZUR suplente de XICO GONZALEZ que dimitió para que su lugar fuera ocupado por PILAR GOMEZ LEAL y no es el único que ha hecho eso en la capital tamaulipeca.

Y allá en Reynosa el caso más sonado fue el de GERARDO HIGAREDA que fue removido luego de acusaciones de corrupción y no fue sustituido por su suplente, por él entró HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.

En fin, la situación es que hay malas noticias para los reynosenses, CARLOS PEÑA ya apareció y tal parece que nuevamente la justicia evadió. Cuando propios y extraños creían que sucedería con MAKITO igual que con HIGAREDA resulta que nada sucedió y él que ya se sentía sustituto tendrá que esperar mejores tiempos.

