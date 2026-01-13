En estas ciudades ya se puede realizar el trámite de la CURP Biométrica

Este inicio de año inicia de manera escalonada la implementación del registro para la CURP biométrica, por lo que te dejamos todos los detalles

Este 2026 el gobierno de México buscará reforzar la seguridad de la identidad de las personas para así poder combatir delitos como la suplantación y el robo de la identidad, por lo que la CURP biométrica será la respuesta para poder cambiar la Clave Única de Registro de Población que integra por primera vez los datos personales con datos biométricos.

Cabe destacar que la CURP biométrica conserva el código alfanumérico tradicional de 18 números y le suma por primera vez los datos biométricos como son las huellas dactilares, fotografía digital del rostro, escaneo del iris y firma electrónica.

Y ahora será la identificación oficial de todos los mexicanos, siempre y cuando estos estén interesados en tramitar, generando un cambio relevante en la manera en la que se van a poder realizar gestiones administrativas en el país, por lo que si estás interesado, en el Heraldo de México te contamos todos los detalles.

Lista de ciudades donde ya está disponible el trámite de la CURP Biométrica 2026

Este 2026 la CURP Biométrica está disponible para tramitarse en diversos estados de la República, por lo que te dejamos una lista de los módulos y ciudades en los que ya puedes buscar realizar este trámite, por lo que toma nota, ya que este podría ser uno de los documentos importantes este año:

Ciudad de México: Tiene módulos en el Registro Civil y oficinas de RENAPO

Monterrey: Aquí hay dependencias estatales que ya cuentan con equipos para la captura biométrica

Guadalajara: con módulos del Registro Civil habilitados para este nuevo trámite

Puebla: Este estado se suma a la implementación gradual del registro biométrico en 2026

Lista de requisitos para tramitar la CURP Biométrica 2026

Acta de nacimiento original

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

Comprobante de domicilio reciente

CURP tradicional y correo electrónico

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO