Estos son los síntomas de influenza H3N2 que te alertan para acudir a urgencias

Especialistas advierten que identificar a tiempo los síntomas de gravedad puede marcar la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y un desenlace grave

Los 15 millones de casos de influenza H3N2 que se registran en Estados Unidos han encendido las alarmas de las autoridades sanitarias, de acuerdo con los datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicados el pasado 9 de enero de 2026.

El reporte también indica un aumento del 48% en las hospitalizaciones con respecto a la semana anterior, con más de 180 mil personas hospitalizadas y alrededor de 7 mil 400 fallecimientos, entre ellos 17 niños. Esta cifra ha puesto bajo fuerte presión al sistema de salud en México, debido a la cercanía, la movilidad constante entre ambos países y la similitud en la temporada invernal.

En este contexto, especialistas advierten que identificar a tiempo los síntomas de gravedad puede marcar la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y un desenlace grave.

Los síntomas de alarma que no debes ignorar para evitar una tragedia

Síntomas que no debes ignorar y requieren atención médica inmediata:

Tos muy productiva, especialmente si se acompaña de dificultad para respirar.

Labios azulados o con coloración morada, lo que indica falta de oxigenación.

Disminución o ausencia de orina, posible señal de falla renal.

Debilidad general intensa, que impide realizar actividades básicas.

Fiebre alta superior a 39.4 °C, sobre todo si no cede con medicamentos.

De acuerdo con los especialista, la combinación de fiebre alta con cualquiera de estos síntomas representa una situación de emergencia que no debe atenderse en casa.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos agregan otros signos que también ameritan acudir de inmediato al hospital:

Respiración rápida o dificultad severa para respirar.

Opresión en las costillas al inhalar.

Dolor en el pecho.

Dolores musculares intensos que impiden caminar.

Consejos para proteger a tu familia de la influenza H3N2

Para el público adulto, especialmente entre los 35 y 60 años, la prevención es clave, ya que muchas personas en este rango de edad cuidan tanto a niños como a adultos mayores por lo que se recomienda:

Usar cubrebocas si presentas tos o síntomas respiratorios.

Cubrirte la boca y nariz al toser o estornudar.

Mantener una higiene adecuada de manos, con agua y jabón o gel antibacterial.

Vacunarse contra la influenza, aun cuando su efectividad sea del 40 al 50%.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

No minimizar los síntomas y dar seguimiento médico oportuno.

Recuerda que muchas de estas medidas se reforzaron durante la pandemia de COVID-19 y siguen siendo efectivas para reducir contagios y complicaciones, incluso cuando la vacuna no ofrece protección total.

Ante el aumento de casos en Estados Unidos y la temporada invernal en México, estar informados y actuar a tiempo puede salvar vidas. Si tú o algún familiar presenta síntomas graves, no lo dudes: acude de inmediato a urgencias.

