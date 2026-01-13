Fallecen 2 abuelitos víctimas del Frente Frío 27 en Nuevo León

Las víctimas, identificadas de 53 años y 83 años, presentaban neumonía y comorbilidades que habrían provocado sus muertes, según reveló la secretaria de salud, Alma Rosa Marroquín

Las dos personas que perdieron la vida el lunes por la mañana fue a consecuencia de la bajas temperaturas, así lo aseguro la secretaria de salud Alma Rosa Marroquín.

La funcionaría señaló que los dos hombres, uno de 53 años y otro de 83 años presentaban neumonía y comorbilidades que fueron factures que provocaron sus decesos.

La funcionaría estatal mencionó que a la fecha han identificado 21 casos de Covid-19 durante este periodo invernal sin presentar defunciones, que inicie desde el mes de octubre. Además, menciono que se han identificado 191 casos de influenza en personas que aún no se han vacunando por mi que exista a la población para que acuda a los centros de salud para aplicarse la iniciación respectiva para prevenir enfermedades, ya que se están presentando nuevas variantes y esto podría complicar la salud de las personas.

Bajas temperaturas en Nuevo León

Tras la llegada del nuevo frente frío número 27, los estados han registrado mínimas temperaturas, por lo que no se espera que las condiciones cambien pronto, según estima el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con los pronósticos disponibles, la masa de aire ártico, acompañada con la Segunda Tormenta Invernal, ha azotado a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Protección Civil estatal, por su parte, estima que las máximas para Nuevo León serán de 24 grados durante y mínimas de 8 grados durante la mañana de este miércoles, 14 de enero. Para el próximo jueves y viernes, las condiciones serán similares, sin riesgo de precipitaciones.

Hace dos días, Protección Civil estatal confirmó la caída de nieve en el Cerro del Potosí, situado en el municipio de Galeana, de modo que, tras el abrupto descenso de las temperaturas, se mantienen recorridos y monitoreos en las regiones del estado para atender posibles situaciones de riesgo.

Ante las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas, la Secretaría de Bienestar de Nuevo León pidió a sus beneficiarios no exponerse ante las condiciones climatológicas y posponer sus trámites cuando el clima mejore.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO