Firmeza en Nuevo Laredo

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

En el top ten nacional sobre la aprobación ciudadana hacia sus autoridades municipales, la encuesta más reciente de Consulta Mitofsky involucra a 150 alcaldes, ubicando a Carmen Lilia Canturosas Villarreal en cuarto sitio; y en el primero en cuanto a los ediles tamaulipecos.

Esto, a consecuencia de su ejercicio cotidiano que procura el bienestar de su tierra y de su gente con un proyecto de transformación para hacer de Nuevo Laredo un detonante económico estatal.

Bajo la premisa de ‘Juntos lo hacemos posible’, la gestión municipal se distingue por la combinación estratégica de disciplina financiera e inversión récord en infraestructura; beneficios sociales, educativos y de salud.

Además, por la proyección global que posiciona su liderazgo comercial y político en la entidad.

Uno de los pilares del éxito administrativo es el manejo responsable de los recursos públicos.

Así lo confirma la calificación crediticia ‘Triple A’ de Fitch Ratings (que es la máxima distinción en eficiencia financiera), como también la agencia internacional Moody’s Local México, al incrementar la calificación crediticia del municipio a ‘AAA.mx’, que es el rango de evaluación más elevado en la escala nacional.

Por cierto, la alcaldesa ha comentado que la deuda pública municipal, heredada hace poco más de cuatro años, está en vías de liquidarse, en su totalidad, asumiendo el compromiso de finiquitarla al cierre de su gestión a fin de que el dinero de los ciudadanos se traduzca en beneficios directos y no en intereses bancarios.

La transformación urbana en esa localidad fronteriza, es notoria, pues se han aplicado correctamente más de 5 mil 600 millones de pesos, por lo que destacan avances en diversos rubros:

a) En competitividad logística: La construcción del segundo puente del Libramiento ‘MEX II’ y la modernización de la Avenida Reforma refuerzan a Nuevo Laredo como la principal aduana de México;

b) En sostenibilidad: El rescate de la Planta Internacional Tratadora de Aguas Residuales (PITAR) y la implementación de la ‘Línea Morada’ han puesto al municipio a la vanguardia en el cuidado del medio ambiente; y

c) En educación de calidad: La inversión de 414 millones de pesos, en rehabilitación de cientos de escuelas, creado espacios emblemáticos como la preparatoria municipal (que es auto sostenible) y el Museo de Ciencia y Tecnología ‘El Tanque’.

Además, en 2025 la munícipe inauguró la renovada ‘Plaza de la Mujer’ que un espacio público diseñado desde una perspectiva integral de género; el Parque Península ‘El Laguito’, que hoy en un espacio digno no sólo para las familias de la ciudad, sino para los turistas.

Con una inversión municipal de 263 millones de pesos, para seis tipos de becas, más de 28 mil estudiantes de educación básica, especial y nivel universitario han recibido apoyo para continuar su formación.

Y en un hecho inédito, a nivel nacional, más de 31 millones de pesos se destinaron al programa de apoyo a maestros, beneficiando a más de 4 mil docentes de instituciones públicas y privadas; además de entregar 840 tabletas electrónicas a alumnos de primaria y secundaria que sobresalieron por desempeño académico, como parte del programa ‘Apoyo al Desarrollo Escolar Excelencia Digital’.

Hay más: Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha trascendido fronteras.

Su participación en la Asamblea General de la ONU, donde presentó informes sobre desarrollo sostenible y gestión del agua con perspectiva de género, coloca a Nuevo Laredo en la agenda global. Este posicionamiento internacional refuerza la confianza de los inversionistas, atrayendo más de 300 millones de dólares en capital privado y generando miles de empleos en este último año.

Alineada con el humanismo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la edil ha demostrado que la Cuarta Transformación en esa frontera rinde frutos concretos.

En servicios de salud la presidenta municipal ha logrado que a la fecha Nuevo Laredo cuente con 13 Clínicas UNE, equipadas con tecnología de punta y personal médico calificado, beneficiando esencialmente a colonias históricamente marginadas, al garantizarles atención preventiva, consultas y medicamentos a bajo costo.

Abordo el tema porque, así como analizo las fallas u omisiones de los funcionarios públicos, también sé reconocer los buenos oficios.

Y al día de hoy, Nuevo Laredo se ha convertido en ejemplo estatal de desarrollo y progreso.

Cicuta

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron un paquete de más de 240 propuestas para elaborar la Ley Electoral, entre las que llaman la atención tres: 1) la indexación que piden del presupuesto institucional con el PIB; 2) respetar la figura de legisladores plurinominales; y 3) vetar el secreto ministerial.

Ahora sigue lo bueno.

La discusión en serio de la iniciativa que prepara un grupo al gusto de la jefa del Ejecutivo federal; y la eventualidad de que su voto se retrase más por la falta de consensos.

