Guardia Estatal retira 370 cámaras de videovigilancia irregulares en calles de Tamaulipas

Se ha detectado que los delincuentes utilizan estas cámaras para vigilar el actuar de las autoridades federales y estatales, que llevan a cabo rondines de vigilancia en las diferentes zonas del estado

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Elementos de la Guardia Estatal han desarticulado 370 cámaras de videovigilancia que fueron colocadas de manera irregular en la vía pública, por parte de civiles para vigilar el desempeño de las autoridades.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que dichos artefactos, al no estar regulados ni enlazados al Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), representan un riesgo para la seguridad.

“Resultado de las acciones de combate y prevención del delito implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) durante 2025 y en los primeros días del 2026, personal de la Guardia Estatal ha desarticulado más de 370 cámaras de videovigilancia irregulares a lo largo de la entidad”.

El mando policial apuntó que se han desarticulado cámaras en municipios de la frontera como Reynosa o Matamoros, pero también en Victoria o en la zona sur del estado.

Señaló que han detectado que los delincuentes utilizan estas cámaras para vigilar el actuar de las autoridades federales y estatales, que llevan a cabo rondines de vigilancia en las diferentes zonas del estado, lo que vulnera la seguridad tanto de los efectivos como de la misma ciudadanía.

Pancardo Escudero añadió que a la par de la desinstalación de estos se artefactos, se está complementando con el proyecto de aumentar el número de cámaras de videovigilancia en diferentes municipios de la entidad.

Apuntó que hasta el momento se tienen previsto instalar 150 cámaras adicionales a las que ya se tienen, que reforzarán las acciones de monitoreo en los 43 municipios de Tamaulipas.

El titular de Seguridad Pública reiteró que la consigna girada al personal de la Guardia Estatal es retirar aquellas cámaras que se encuentren de manera irregular en la vía pública, respetando los sistemas de videovigilancia instalados en domicilios cuya finalidad es prevenir delitos patrimoniales.