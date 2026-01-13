Incendio en Bustamante, ya fue liquidado al 100%

Protección Civil Tamaulipas afirmó que el siniestro en Bustamante afectó aproximadamente 32 hectáreas, y fue controlado en cuestión de días.

Por. Antonio H. Mandujano

BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada de incendios forestales en Tamaulipas se adelantó de manera atípica, luego de que en pleno mes de enero se registrara un siniestro en el municipio de Bustamante, pero afortunadamente ya fue liquidado al 100 por ciento, confirmó la coordinación estatal de Protección Civil.

La dependencia reconoció que este tipo de incendios no es común en esta época del año, lo que encendió las alertas de las autoridades.

“En enero no se habían presentado, no recuerdo un antecedente similar”, señaló, al explicar que el origen del incendio pudo haber sido un rayo, aunque no se descartan otras causas.

La dependencia estatal, resaltó también que gracias a la rápida movilización interinstitucional, el incendio no alcanzó mayores dimensiones.

El titular, del organismo, Luis Gerardo González de la Fuente detalló que el siniestro afectó aproximadamente 32 hectáreas, y fue controlado en cuestión de días.

“El viernes por la tarde nos informó el municipio de Bustamante que requerían apoyo; ese mismo día salió el personal de la Coordinación Estatal y para el domingo ya estaba liquidado”, precisó.

Indicó que actualmente no existe riesgo alguno en la zona, ya que el incendio fue completamente sofocado.

“Ya no hay problema ahí, se acabó totalmente; el personal deja unas horas de vigilancia y posteriormente regresa”, afirmó.

Ante la recurrencia de incendios en otras regiones del estado, particularmente en el sur, el coordinador de Protección Civil subrayó la importancia de identificar el origen de los siniestros y fortalecer la prevención.

“Si es quema de basura o de desechos, hay que concientizar a la gente de que no lo haga, porque con los vientos que se presentan se salen de control”, advirtió.

Finalmente, aclaró que los recientes incidentes registrados en municipios como Ciudad Madero no corresponden a incendios forestales, sino a incendios urbanos, por lo que su atención y manejo son distintos.