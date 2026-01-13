Inician entrevistas para Fiscalía Anticorrupción

El Congreso del Estado comenzó el proceso de evaluación a aspirantes para encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 19 personas cumplieron los primeros requisitos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado inició las entrevistas a las personas aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con perfiles que van desde funcionarios judiciales hasta activistas políticos y expertos en derechos humanos.

Durante la sesión de este lunes se dio a conocer que a la convocatoria que estuvo vigente del 16 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, fue atendida por un total de 20 personas aspirantes.

Tras la revisión de la documentación correspondiente, se determinó que 19 personas acreditaron los requisitos legales, mientras que Jesús Gilberto Alarcón Benavides no cumplió, por lo que no fue considerado para la etapa de entrevistas.

Entre los aspirantes que pasaron el primer filtro hay funcionarios y ex funcionarios con pasado en el sistema de justicia, el sistema electoral y la administración pública estatal.

Julieta Elena Martínez Trejo, quien forma parte del Poder Judicial de la Federación como Secretaria de Tribunal y fue candidata a jueza, se encuentra entre los primeros entrevistados.

También Carolina Martínez Almanza, actual titular de la Dirección de Atención Inmediata y Seguimiento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, participó en esta primera ronda.

Miguel Ángel Doria Ramírez, director de Control y Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y Jesús Rubén Espinoza Huerta, quien previamente fue aspirante a la Fiscalía General de Justicia, también fueron entrevistados el lunes.

En la lista está Andrés Norberto García Repper Favila, ex representante de Morena ante el IETAM y el INE.

El abogado, que actualmente forma parte del Órgano de Administración del Poder Judicial de Tamaulipas, es visto como uno de los aspirantes más fuertes a ocupar la Fiscalía Especializada.

También pasó el primer filtro, Omar Isidro Medina Treto, quien fuera representante del PRD ante el IETAM.

Este mismo lunes iniciaron con las entrevistas a Carolina Martínez Almanza, Julieta Elena Martínez Trejo, Miguel Ángel Doria Ramírez, Jesús Rubén Espinoza Huerta, Juan Carlos Meléndez Medina y Omar Isidro Medina Treto.

Hoy martes las entrevistas se llevarán a cabo de las 09:00 a las 15:00 horas con Rey Jesús Szymanski López, Jefe de Departamento de Contratos de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Secretaría del Trabajo, y Valeria Estrada Treviño, Jefa de Departamento Consultivo de la Jefatura de Servicios Jurídicos del OOAD IMSS Tamaulipas.

También será entrevistado Alfonso Manuel Moreno Castillo, ex agente del Ministerio Público Federal que actualmente dirige su despacho jurídico «Moreno y Abogados Asociados S.C.» y quien contendió por la presidencia de la CODHET.

Arturo Javier López Córdova, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, y Hiram Peña Gómez, ex candidato a la alcaldía de Mier, figuran entre los aspirantes con experiencia en el ámbito legal y político municipal.

Completarán las entrevistas de este martes Abel Hernández Ortiz, agente del Ministerio Público; Enrique Zúñiga Castillo; Francisco Alexandro Pérez Santana, abogado; Juan Armando Barrón Pérez, comisario del ITAIT; Miguel Arellano Canales, Fiscal de Distrito; Wendy Madeline Díaz González, Secretaria del Consejo Municipal de Ciudad Madero; Félix Luis Velasco Arévalo, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción; y Andrés Norberto García Repper Favila.

Concluidas las entrevistas, la diputación permanente emitirá un dictamen final con la lista de personas que cumplieron con los requisitos y participaron en las entrevistas, lista que será sometida a consideración del Pleno que elegirá hasta cuatro personas.

Las mismas podrán continuar con la siguiente etapa de evaluación de los exámenes de control de confianza y de quienes aprueben se designará por parte del Pleno a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón