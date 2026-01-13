Iniciará UAT ciclo escolar con mejor infraestructura

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En un contexto de crecimiento sostenido, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) avanza en una planeación integral, tanto académica como administrativa, orientada a atender de manera oportuna el ciclo escolar 2026-1 que dará inicio este lunes 19 de enero.

El rector de la UAT dijo que para responder a la creciente demanda educativa en las distintas regiones del estado se han integrado avances significativos que incluyen la construcción y equipamiento de aulas, la entrega de equipos de cómputo, apertura de nuevas carreras, presenciales y a distancia, además de abrir el bachillerato en línea.

Dámaso Anaya subrayó que, previo al arranque de actividades académicas correspondientes al periodo enero 2026, se tiene en marcha el proceso de inscripciones y reinscripciones, estimándose el regreso de más de 45 000 estudiantes en los distintos campus del estado.

Indicó que esto es reflejo del crecimiento sostenido de la matrícula escolar y, en ese sentido, se contempla la ampliación y modernización de los espacios educativos, como un elemento clave para responder de manera eficiente a las necesidades educativas.

Informó que se prevé la adecuación y habilitación de aproximadamente 25 aulas en distintos campus universitarios, considerando Ciudad Victoria, que registra una alta demanda en el área de Arquitectura; Reynosa Aztlán, con la reciente apertura de la carrera de Enfermería; y la continuidad del proyecto de infraestructura para la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo.

Destacó también que se están fortaleciendo los programas de educación a distancia en distintos municipios del estado, para que más estudiantes puedan cursar sus estudios mediante modalidades no presenciales, como parte de una estrategia de cobertura educativa con sentido social.

Con este enfoque, la UAT refrenda su compromiso de conducir su crecimiento con orden, visión de largo plazo y responsabilidad institucional, asegurando que la expansión de su matrícula esté

acompañada de infraestructura adecuada, planeación académica sólida y mayores oportunidades de acceso a la educación superior en beneficio de la comunidad estudiantil de todo el estado.