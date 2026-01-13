«Instalan consejo de paz en Tamaulipas con municipios»

OPINIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA/ DR. JORGE A. LERA MEJÍA

El Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Tamaulipas es una instancia de diálogo intersectorial creada por el gobierno de Américo Villarreal para articular esfuerzos de prevención, paz y reconstrucción del tejido social en coordinación con los municipios.

La presencia de los alcaldes de Tamaulipas se inscriben en este marco, donde llegan con diversos retos para atender la seguridad y desempeño gubernamental.

El Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado se concibe como un espacio de carácter multidisciplinario y de participación ciudadana, orientado a la prevención social de la violencia, la justicia cívica y la reconstrucción del tejido social.

A nivel municipal, los Consejos de Paz y Justicia Cívica funcionan como órganos asesores y propositivos que apoyan al ayuntamiento en el diseño del Plan Municipal de Construcción de Paz, así como en la coordinación de políticas y evaluación de resultados.

Integración y atribuciones

El diseño normativo establece estructuras como Mesa Directiva, Asamblea de Integrantes y equipos técnicos interinstitucionales, con funciones de asesoría técnica, formulación de políticas y seguimiento de acuerdos en materia de paz y seguridad comunitaria.

Entre las atribuciones municipales se incluyen: asesorar al gobierno local, diseñar el plan de paz y justicia cívica, apoyar la implementación y evaluación de programas de prevención, e impulsar mecanismos de rendición de cuentas y participación social.

Entre los municipios que asisten está Altamira, mismo que ha sido reiteradamente ubicada en el “top ten” nacional y en los primeros lugares estatales de desempeño y aprobación ciudadana en estudios de Massive Caller, Arias Consultores, Rubrum, Demoscopia Digital y otras firmas, destacando particularmente en rubros de seguridad y servicios públicos.

Estas mediciones consolidan al alcalde Armando Martínez Manríquez como uno de los presidentes municipales mejor evaluados del país, lo que da peso específico a su participación en el Consejo estatal como ejemplo de gestión local vinculada a la disminución de la violencia y el impulso de políticas de paz.

Contexto político y de agenda

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha reiterado que el eje de su administración es avanzar “del lado de la justicia y de la paz”, llamando a dejar atrás la violencia, la intriga y la lucha por el poder a ultranza, y alineando la política estatal con una agenda humanista de seguridad y derechos.

En este contexto, la instalación formal del Consejo de Paz y Justicia Cívica, con la participación de las y los 43 alcaldes de Tamaulipas y sus respectivos consejos municipales, busca institucionalizar la coordinación territorial en prevención de la violencia y consolidar los avances observados en varios de los 43 municipios.

Por. Dr. Jorge A. Lera Mejía