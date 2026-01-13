Muere a los 93 años el actor Mario Cid. Así lo despidió su hija Mara Escalante

Mario Cid murió el pasado 11 de enero, dejando un profundo hueco en el mundo del cine y en su familia; su hija Mara Escalante lo despide con un desgarrador mensaje en el que también narró cómo fueron sus últimos momentos con vida

Mario Cid murió a los 93 años, dejando atrás mas no en el olvido una trayectoria artística de décadas en el cine como actor, escritor, guionista y director; la noticia consternó al mundo del entretenimiento y aunque la familia no se había pronunciado sobre el lamentable fallecimiento, hace unas hora su hija, Mara Escalante, compartió sus primeras declaraciones.

La actriz y comediante reapareció en redes sociales para dedicarle un posteo de despedida a su padre, con quien siempre presumió una excelente relación. De acuerdo con lo que contó Mara Escalante, Mario Cid tuvo la ‘muerte de los justos’, es decir, que se quedó dormido mientras estaba rodeado de sus seres queridos.

“Ay qué bonito es morirse de amor; porque así me estoy muriendo, rodeado de mis hijos y mis nietos”, se lee en la publicación de la protagonista de ‘María de todos los Ángeles’, quien también añadió en su amoroso mensaje: “Se quedó dormido, después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo”.

En su mensaje la famosa de 58 años también compartió algunas fotografías junto a su padre en sus momentos más gloriosos, por ejemplo en un retrato muy sonriente, en una obra de teatro, en la firma de su libro ‘Mario Cid: La eterna gira’, vestido como sacerdote para el proyecto ‘Muero por Marilú’ o en la aparición especial que tuvo en uno de los capítulos de ‘María de Todos los Ángeles’, una serie de comedia en la que su hija no solo es la protagonista, sino también productora junto a Pedro Ortíz de Pinedo.

Allí mismo, Mara Escalante agregó un conmovedor mensaje en el que se sinceró que más que tener la muerte de los justos, lo que le hubiera gustado para su padre es que tuviera la “carrera de los justos”, además que le agradeció por abrirle el camino en la industria del entretenimiento.

“Dicen que esa es la muerte de los justos. Yo hubiera querido darle en vida la carrera de los justos. Devolverle un poco de las bondades que me dio allanándome el camino. No supe muy bien cómo hacerlo, pero les compartiré quién fue Mario Cid, este gran actor que fue mi padre”, mencionó.

Finalmente, en su breve comunicado que se da en medio del duelo familiar, la estrella de Televisa también agradeció por el apoyo que ha recibido tras darse a conocer la muerte de Mario Cid tanto por parte del público y fans, como de la prensa.

“Gracias por todos los mensajes llenos de cariño y las notas tan hermosas que hoy han publicado acerca de la carrera de Mario Cid; ojalá que desde donde esté, se entere que una parte de la sociedad valoró lo que hizo y le hizo justicia”, concluye su misiva.

Luego de su sinceramiento en redes sociales, Mara Escalante recibió el apoyo de sus fans y de otras figuras públicas, como es el caso de Raquel Bigorra y Aida Cuevas. Algunos de los mensajes que recibió destacan por comentarios como:

Abrazo fuerte Mara con mucho cariño para ti y familia.

Desde Perú, @maraescalante3 mi más sentido pésame, no sabía que era su papá. Lo recuerdo en telenovelas mexicanas. Q.E.P.D.

Es la muerte más bonita que alguien puede merecer, y la mereció sin duda DEP.

La muerte de los justos es un regalo para el que la muere como para quien la vive. Te abrazo en el alma y oró por todos ustedes.

Querida MARA Y LA VERDAD MUY MUY QUERIDA ,TE MANDO UN FUERTE ABRAZO, CUSTA TRABAJO ASIMILAR LAS PERDIDAS ,Y CADA QUIEN TIENE SU TIEMPO ,TE ABRAZO Y SIEMPRE UN LOS RECUERDA ,LOS PIENZA Y LOS EXTRAÑA ,TODA LA VIDA.

Mi más sentido pésame Marita lo siento mucho te mando un fuerte abrazo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO