«No tengo planes de hacerlo»: Édgar Vivar sobre rumores de su supuesta muerte

El actor, conocido por sus papeles en El Chavo del 8, desmintió los rumores sobre su muerte, el cual surgió en redes sociales.

Édgar Vivar, conocido por sus personajes en El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, desmintió recientemente los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento. El actor de 77 años reapareció públicamente para confirmar que se encuentra bien de salud y que los mensajes que hablaban de su muerte son completamente falsos.

Desde hace años, este tipo de noticias falsas han perseguido al actor, pero en esta ocasión tomaron fuerza tras la difusión de un video en TikTok que afirmaba que había muerto en un accidente de tránsito. A pesar de que esta información no venía de una fuente oficial, muchas personas creyeron en la publicación, lo que llevó al propio Vivar a salir a dar su versión.

Édgar Vivar aclara los rumores sobre su muerte

Durante una entrevista, el también intérprete de Ñoño respondió directamente al rumor, dejando claro que está vivo y con muchas ganas de seguir trabajado. Con un tono relajado, bromeó sobre el tema e incluso agradeció que la gente aún se interese por él.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba (…), no, no me molestan (los rumores), por el contrario, lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, expresó.

En ese mismo espacio, reconoció que este tipo de noticias no solo lo afectan a él, sino también a sus seres queridos. Aunque trata de tomarlo con calma, no deja de preocuparse por el impacto que puede generar entre familiares y amigos.

El actor también habló con el programa De Primera Mano, donde fue más crítico respecto a la difusión de rumores sin verificar. Allí, pidió que no se juegue con temas tan delicados como la muerte, especialmente cuando hay personas cercanas que sufren al leer esa clase de información.

“Se me hace muy siniestro eso, juegan con el público, con toda la gente que me quiere, pero eso de popularizarse con esas malas noticias no se hace (…), desde luego que sí afectan a mi familia, a muchos amigos míos fuera de México, es feo”, comentó.

El estado de salud de Édgar Vivar

Aunque en años pasados enfrentó algunas enfermedades, incluyendo covid-19, Édgar Vivar aseguró que en este momento se encuentra bien y con energía para seguir trabajando. En sus palabras, aún tiene planes importantes tanto en televisión como en el cine.

“Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando, mientras me permita el creador, por ahora estoy bien”, señaló.

¿De dónde salió el rumor de la muerte de Édgar Vivar?

Todo comenzó con un video en TikTok que aseguraba que Édgar Vivar había muerto en un accidente provocado por exceso de velocidad. A pesar de lo alarmante del contenido, nunca hubo confirmación oficial ni respaldo de medios de comunicación confiables.

Este tipo de videos suele tener señales que permiten dudar de su veracidad, como errores ortográficos, voces generadas por inteligencia artificial o cuentas sin relación con medios de comunicación o personas cercanas al actor. Aun así, el contenido se viralizó rápidamente.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR