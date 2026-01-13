Piden Justicia para Carlos “La Rana”… Es inocente; claman

Familiares, amigos y compañeros del ex pugilista acusado de presunta agresión sexual denuncian irregularidades en su proceso; bloquean bulevar

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carlos R., conocido como “La Rana”, realizaron una manifestación pacífica frente a la Escuela Normal Federalizada, donde bloquearon el bulevar en ambos sentidos para exigir su inmediata liberación y denunciar presuntas irregularidades en su detención, luego de ser vinculado a un caso de agresión sexual ocurrido en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

Durante la protesta, los inconformes corearon consignas como “Queremos justicia para La Ranita” y “Es inocente”, al señalar que se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia.

“Por presunción no puede ser detenido y mucho menos trasladado al penal de Altamira. Nos manifestamos de manera pacífica y exigimos justicia”, expresaron algunos de los participantes.

Derivado de la movilización, el gobernador del estado sostuvo un diálogo directo con Martha Ruiz Castillo, madre del detenido y trabajadora del Hospital Infantil, a fin de escuchar los señalamientos sobre posibles irregularidades en el proceso. Hasta el cierre de esta edición, el intercambio continuaba y no se había emitido una postura oficial.

Gamaliel González, amigo cercano de Carlos, aseguró que la persona que aparece en las imágenes difundidas por la Fiscalía no coincide físicamente con él.

“Si se hace un acercamiento a la fotografía, se observa que no es la misma persona. Aparentemente presenta vitiligo en las manos y Carlos no padece esa condición. Tengo más de 15 años de conocerlo y es una persona intachable”, afirmó.

Los manifestantes insistieron en que las presuntas víctimas no han identificado directamente a Carlos como responsable.

“No lo señalan ni lo han reconocido. Las cámaras del hospital existen y deben revisarse con claridad. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, recalcaron.

Compañeros de trabajo señalaron que Carlos, quien se desempeña como camillero y también es boxeador, se encontraba de vacaciones desde el 25 de diciembre.

“Ese día no estaba laborando. Nuestro trabajo se limita al traslado de pacientes; no tenemos trato directo con el personal médico”, explicaron.

Por su parte, Martha Ruiz Castillo denunció que la detención de su hijo se realizó con uso excesivo de la fuerza y sin la presentación de una orden judicial.

“Lo sacaron de la casa con violencia, nunca se identificaron y jamás me mostraron una orden. No se vale lo que están haciendo con mi hijo”, expresó.

El bloqueo del bulevar se mantuvo durante varios minutos, generando afectaciones viales, mientras los manifestantes permanecían atentos al diálogo con las autoridades estatales.