Repper avanza a la Fiscalía Anticorrupción

CATALEJOS/ MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Si nada extraño pasa, el Pleno del Congreso del Estado debería elegir a Andrés García Repper Favila como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

No se necesita ser adivino, basta echar un vistazo a la lista de aspirantes que pasaron el primer filtro y que están siendo entrevistados por la Diputación Permanente, para notar que su currículum destaca de entre los demás.

A juzgar por su trayectoria, el abogado egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, parece una apuesta atractiva para esa posición.

Su nombramiento cerraría una pinza para apuntalar la procuración y la impartición de justicia, que inició con la elección de Tania Contreras López como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; y la designación de Jesús Govea Orozco, como Fiscal General de Justicia.

Se trata de un equipo que viene trabajando en equipo desde hace años y que está en clara sintonía con el proyecto de gobierno de la 4T en Tamaulipas.

Fueron, en conjunto, artífices de la estrategia judicial que acompañó la campaña de Américo Villarreal para la gubernatura, y de la defensa del voto en la etapa postelectoral.

Repper es diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; en ese ámbito, ha sido representante de Morena ante el INE y el IETAM, y trabajó en el área contenciosa del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Instituto Electoral de la ciudad de México.

Ha sido asesor en el Senado de la República y asesor para diversos partidos políticos, candidatos, gobiernos y congresos.

En 2021 fue asesor del Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de la FGR, y en 2023, la Cámara de Diputados lo designó miembro del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeros electorales del INE; y en el 2025, integró el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección judicial.

Además en Tamaulipas fue candidato al Tribunal de Disciplina, posición que finalmente no consiguió.

Actualmente es magistrado del recién creado Órgano de Administración del Poder Judicial.

Más allá de su hoja de vida laboral, Repper tiene otro gran punto a favor en su intento por ser Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas.

Desde las diferentes posiciones que ha ocupado en el pasado reciente, ha sido uno de los más tenaces críticos del régimen cabecista.

Cuando el panismo tenía en sus manos todo el poder estatal, el abogado utilizó su tribuna en el consejo general del IETAM para señalar los abusos que se cometieron contra los adversarios políticos.

Es decir, si no hay sorpresas y los diputados lo eligen para estar al frente de la FECC, Repper tendrá en sus manos la posibilidad de llevar ante la justicia -los nuevos jueces y magistrados emanados de la elección del 2025- a quienes cometieron excesos contra las instituciones.

Por. Miguel Domínguez Flores