Sheinbaum hace aclaración sobre la seguridad en el registro de celulares

La presidenta garantizó que las empresas telefónicas brindarán seguridad a la información sensible de sus usuarios

El registro de los números celulares que están a cargo de las distintas empresas telefónicas del país es para garantizar la seguridad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionada sobre los fraudes que pudieran surgir luego de dicho registro, la mandataria federal explicó que se impuso dicha estrategia para seguir trabajando en el delito de la extorsión.

“No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de Procuración de Justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito”, dijo.

Empresas telefónicas almacenarán la información de sus clientes

Sheinbaum Pardo resaltó que son las empresas telefónicas quienes guardarán la información de los más de 158 millones de personas que cuentan con un teléfono celular en el país.

“Entonces, quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía. Entonces, para todos los que tienen que registrarse, es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar. Y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. Por ejemplo, si hay llamadas de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, ahora sí la autoridad ya puede ir a ver a quién le pertenece este teléfono”, resaltó

