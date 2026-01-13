VIDEO: Agreden violentamente a árbitro en un partido de basquetbol en Brasil

La víctima inició un proceso legal en contra de sus atacantes tras lo sucedido

Un árbitro identificado como Diego Chiconato, fue víctima de una violenta agresión durante su participación en el partido de basquetbol entre Pato Basquete y Caixas do Sul de la Liga Brasileña de Baloncesto (NBB) llevado a cabo el pasado viernes 9 de enero por la noche.

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto del ataque, el cual sucedió justo en la recta final del encuentro luego de que tres hombres que se encontraban en la cancha persiguieran y agredieran con golpes y patadas al árbitro mientras este se encontraba tendido en el suelo.

Al percatarse de la situación jugadores del Pato Basquete intervinieron para contener a los agresores mientras el árbitro se ponía de pie. Posteriormente elementos de seguridad se hicieron presentes en la cancha quienes terminaron rodeando a los tres atacantes mientras resguardaban al referí.

CENAS LAMENTÁVEIS EM PATO BRANCO Após o fim do jogo entre Pato Basquete x Caxias, pessoas ligadas ao Pato Basquete foram pra cima do árbitro da partida, Diego Chiconato. pic.twitter.com/fkOkm0KBfv — Blog Turnover (@BlogTurnover) January 10, 2026

Árbitro agredido en partido de basquetbol interpone denuncia

Tras lo sucedido Liga Brasileña de Baloncesto (NBB) compartió un comunicado de prensa en el cual reprobó los actos violentos sucedidos durante el encuentro y dio a conocer que el árbitro agredido se encuentra fuera de peligro, además de que ya inició un proceso legal en contra de sus atacantes.

«La Liga Nacional de Baloncesto lamenta los eventos que ocurrieron el viernes por la noche en el juego entre Duck Basketball y Caxias do Sul Basketball. El LNB está proporcionando apoyo completo a los árbitros agredidos, quienes, poco después del partido, recibieron atención médica y registraron un Boletín de Ocurrencia. Aunque sacudido por los hechos desafortunados, todo el mundo está bien.», informó la NBB.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO