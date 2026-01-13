VIDEO: Alfredo Adame reaparece después de que un juez ordenó su arresto

El ganador de La Granja VIP está en el ojo del huracán por el pleito legal que tiene con su ex, Magaly Chávez

Durante las primeras horas de este martes 13 de enero, la creadora de contenido, Magaly Chávez informó que un juez ordenó el arresto contra su ex pareja sentimental, el conductor de televisión, Alfredo Adame, quien recientemente apareció en el matutino Venga La Alegría.

En el comunicado compartido por Magaly Chávez se detalló que el ganador de la primera temporada de «La Granja VIP» sería detenido por el incumplimiento de las medidas de protección que ella obtuvo por la vía legal. Las autoridades de la Ciudad de México detendrían a Alfredo Adame por un periodo de 30 horas.

«Resolvió imponer un arresto de 30 horas al agresor Alfredo Adame, tras los señalamientos expuestos por los abogados de Magaly Chávez», se lee en el mensaje.

Alfredo Adame reaparece en VLA

Después del comunicado que subió Magaly Chávez, detalló que Alfredo Adame sería detenido en las próximas horas, el conductor de televisión tuvo su primera aparición pública al estar como invitado en la reciente transmisión del programa «Venga La Alegría».

En su cuenta en Instagram, el ex galán de telenovelas compartió una fotografía presumiendo su visita al matutino del Ajusco. El conductor de televisión se mostró tranquilo ante la situación legal que enfrenta contra su ex, la creadora de contenido, Magaly Chávez.

En su visita a «Venga La Alegría», Alfredo Adame participó en la mayoría de las secciones del matutino y uno de los momentos que más emoción generó fue su participación en «Gánale al Capi» donde compitió contra el comediante El Capi Pérez.

Hasta el momento el ganador de la primera temporada de «La Granja VIP» no ha hablado sobre la decisión de un juez de solicitar su arresto por 30 horas por el incumplimiento en las medidas de protección contra Magaly Chávez.

Este día “Gánale al Capi” no fue una competencia por quién baila mejor, ¡fue por el corazón de @Flor_Rubio! (Con el respeto de su señor esposo) 🤭✨💃🏻🕺🏻#VLA pic.twitter.com/1JqvTtioy5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 13, 2026

¿Detuvieron a Alfredo Adame?

No, el conductor de televisión, Alfredo Adame no fue detenido. Su ex pareja sentimental, Magaly Chávez subió un comunicado informando que un juez ordenó el arresto del conductor de televisión y sería detenido por 30 horas. Detalló que el presentador será detenido por las autoridades de la Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO