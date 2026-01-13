VIDEO: Detienen a dos modelos de Only Fans y arman escándalo en aeropuerto de Florida

Las celebridades de las redes sociales compartieron las imágenes y videos a través de sus perfiles oficiales y despertaron la polémica entre sus seguidores

Un vuelo de American Airlines en Estados Unidos está dando mucho de qué hablar en redes sociales e Internet, ya que fue el escenario de un inusual y polémico momento que se vivió en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que dos modelos de la plataforma para adultos OnlyFans fueran arrestadas tras negarse a acatar las indicaciones de la tripulación de la aerolínea.

Con gritos, acrobacias y elementos de seguridad, las modelos Sania Blanchard, de 34 años, y Jordan Danne Lantry, de 31, protagonizaron el altercado en el aeropuerto de Miami, pero también son quienes compartieron las imágenes y videos a través de sus redes sociales como Instagram y se llevaron una gran cantidad de comentarios entre usuarios.

¿Qué pasó con el arresto de las modelos?

De acuerdo con reportes de autoridades y medios de comunicación, todo comenzó cuando las mujeres ocuparon asientos de primera clase que no les correspondían ya que no los pagaron. El personal de la aerolínea les pidió que se cambiaran a sus lugares, pero se negaron a hacerlo, por lo que la tripulación solicitó que se bajaran.

Cabe señalar que algunos de los testigos del arresto de las modelos, señalaron que ambas parecían encontrarse bajo los efectos del alcohol, lo que jugó en su contra. Mientras que en las grabaciones que ellas mismas dieron a conocer en sus redes sociales se logra escuchar parte de los gritos de las chicas durante el arresto.

“¡Me están echando porque no me senté en el maldito asiento correcto!”, dice Sania Blanchard en el video.

¿Se burlan de las autoridades?

Pero eso no fue lo único que pasó, lo que parecía un procedimiento rutinario escaló a un momento surrealista cuando, mientras eran escoltadas esposadas por los pasillos del aeropuerto, Jordan Lantry se lanzó al suelo e hizo un split completo y después su compañera imitó la acción.

“Lo siento, solo tenía que hacer un poco de yoga”, dijo Jordan.

¿Qué cargos enfrentaron las modelos?

Según se dio a conocer las modelos fueron arrestadas por allanamiento de propiedad privada, ya que permanecieron en la aeronave y en áreas del aeropuerto tras recibir una advertencia oficial para retirarse y fueron liberadas bajo una fianza de 500 dólares cada una.

El arresto de las celebridades fue documentado y después compartido en redes, lo que muchos de los fans aseguran que fue aprovechado como una estrategia de marketing, ya que las grabaciones cuentan con miles de reacciones y también comentarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO