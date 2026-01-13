VIDEO: Joven «toreaba» camiones en las carreteras para provocar choques y grabarlos en Paraguay

Un joven de 19 años, identificado como Ricardo David Irala Coronel, fue detenido por la policía de la octava Comisaría de Minga Guazu, en Paraguay, cuando realizaba un peligroso reto de TikTok que consiste en interponerse en carreteras, mientras camiones o automóviles circulan y posteriormente, subirlo a redes sociales.
El joven detenido subió un video a redes sociales, mientras se atravesaba en la carretera Ruta PY02, kilómetro 19 Acaray. En las imágenes se observa que el joven se retira del camino hasta que un camión ya se encuentra muy próximo a él, mientras que el conductor del vehículo pesado realiza algunas maniobras para evitar arrollarlo o impactar a otro auto.
Ricardo David fue denunciado por el conductor del camión, pero también por una asociación de transportistas que calificó el hecho como una «actitud suicida» al tiempo que agradecieron al conductor del camión que haya tenido la pericia suficiente para evitar una tragedia mayor.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el reto que realizaba Ricardo David y dos amigos más es imitación directa de tiktokers de Brasil, quienes en últimas fechas han estado realizando retos de este tipo en carreteras de aquel país. Tras su detención en la octava Comisaría de Minga Guazu el joven dijo que realiza los retos por dinero.
«Tengo depresión, batallo día a día para salir adelante. Sólo tengo a mi mamá, no sé en dónde está mi papá», dijo Ricardo David, quien pidió a la ciudadanía que no realicen dichos actos, pues admitió que es peligroso. «Todos entendieron mal (…) La gente se alteró, todos sabemos que es peligroso», dijo.
JOVEN APREHENDIDO EN PLENA RUTA PY02.
Un joven de 19 años fue aprehendido en Minga Guazú tras viralizarse un video donde se exponía frente a camiones en la Ruta PY02, km 19 Acaray, grabando contenido para TikTok.
El caso ya está en manos de la Fiscalía. pic.twitter.com/V8mErUyRui
— AhoraPy (@Ahora_Py) January 12, 2026
▶️JOVEN DEL VIDEO VIRAL DEL CAMIÓN ROMPIÓ EL SILENCIO | 👀
🗣️"Tengo depresión, batallo día a día para salir adelante", dijo el protagonista del material.
Ricardo David Irala Coronel (19) aseguró que gana dinero con sus videos y pidió a la ciudadanía que no haga lo que él… pic.twitter.com/2ZU1LNShz8
— DELPY 📱🎬 (@delpynews) January 12, 2026
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO