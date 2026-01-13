VIDEO: Repartidora de comida es perseguida por el ICE y la mujer que hizo el pedido la refugió en su casa

Una madre migrante que trabaja como repartidora de comida por aplicación, estuvo a punto de ser capturada de no ser por esta clienta

Luego del tiroteo en contra de Renee Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis, el cual fue realizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, continúa causando polémica y aunque pareciera que hay poca empatía por parte de la ciudadanía del país gobernado por Donald Trump, esta historia nos demuestra lo contrario.

Una mujer nativa americana decidió refugiar a una madre migrante que se dedica a repartir comida rápida por medio de una aplicación, luego que le informara que estaba siendo perseguida por un agente del ICE para deportarla. Entre lágrimas, la repartidora pidió que la dejara entrar a su casa pues si la deportaban, dejaría sola a sus dos hijas, quienes la esperaban en casa.



¿Qué pasó con la repartidora de comida perseguida por el ICE?

Una residente del estado de Minnesota, publicó el momento en que una repartidora de la aplicación DoorDash, se refugió en su casa, ante la persecución de la que era víctima por parte de agentes del ICE.

En el video, la dueña de la casa describe cómo fue que después de hacer un pedido a través de la aplicación móvil, los agentes se colocaron a las afueras de su casa, buscando a la repartidora, una mujer migrante, madre de dos niñas. Al momento de refugiar a la repartidora, la clienta llamó a la policía para que le dijeran qué hacer, pues en el domicilio se encontraban tanto ella, como su pareja y también su hijo.

Los agentes del ICE se colocaron a las afueras de su casa mostrando armas, lo que provocó el nerviosismo de la clienta, quien les gritaba que no los dejaría entrar a su casa por la repartidora, pues apenas un día antes habían asesinado con estas persecuciones a Renee Nicole Good.

Tuvo que entregarla, pero no la detuvieron

La clienta, que en su cuenta de TikTok es reconocida como @stormibabyy27, reveló que tuvo que entregar a la repartidora, debido a que los agentes amenazaban con entrar a la casa y disparar.

Ante ello, tanto ella como su esposa la convencieron de salir y ya afuera, la repartidora habló con los agentes, logrando convencerlos de no llevarla detenida. Estos casos cada vez se hacen más comunes en Estados Unidos, luego de las duras políticas migratorias de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de aquel país.

@rgsrd5356355 ¿Sabías que?Un repartidor de comida, al huir de una persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., irrumpió desesperadamente en una vivienda en busca de refugio.La propietaria fue tajante: sin una orden de registro, los agentes no podían entrar。#usa #fyp #stromibabyy27 #ice #doordash ♬ original sound – Lucía

