Identifican a mexicano que murió bajo custodia del ICE, fue detenido por pasarse un alto

El mexicano fue detenido por no tener seguro tras un accidente automovilístico y fue encontrado muerto en su celda el 14 de enero

MÉXICO.- Este viernes 16 de enero se confirmó la identidad del mexicano que murió el pasado 14 de enero cuando se encontraba en prisión bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que generó conmoción en la comunidad mexicana debido al hecho.

Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien, a través del Consulado General de México en Atlanta, pidió esclarecer la situación luego de conocer lo que sucedió el pasado 14 de enero en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton Detention Facility.

“Esta representación estableció contacto inmediato con los familiares del connacional, tanto en Estados Unidos como en México, a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular”, dijo la SRE por medio de un comunicado.

Heber Sánchez Domínguez murió en su celda, afirma su compañero recluso

Fue gracias a la familia del mexicano que se pudo saber lo que lo llevó a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues en una entrevista que concedió a medios en Atlanta, contó que todo fue derivado de pasarse un alto y provocar un choque en la vía.

“Desde el momento en el que se lo llevaron, yo no supe nada de él. El impacto fue bastante fuerte porque él ya había parado y el carro se vio venir sobre nosotros. Bolsas de aire: las dos explotaron. Yo, la verdad, me siento muy mal, muy como algo que fue injusto porque le debieron haber dado que él se comunicara con su familia”, afirmó su esposa.

Tras el choque y no tener un seguro, Heber Sánchez Dominguez fue detenido y registrado en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton Detention Facility, donde murió en una situación sin aclararse, pues su compañero ha afirmado que aunque le intentaron salvar la vida, no pudieron.

“Me enteré porque empecé a escuchar a los oficiales que estaban gritando ‘llama a los médicos, llama a los médicos’. Trataron de darle los primeros auxilios y dijeron: ‘Está muerto’”, dijo su compañero de celda.

