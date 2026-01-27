24 de diciembre de 1989, el día más frío en la zona sur de Tamaulipas

Durante décadas, el 25 de diciembre de 1983 fue considerado el día más frío de la región



10:21 am

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón TAMPICO, TAMAULIPAS.- La temperatura más baja registrada en la zona sur de Tamaulipas durante los siglos XX y XXI se presentó el 24 de diciembre de 1989, cuando los termómetros descendieron hasta -2 grados centígrados, de acuerdo con reportes del Archivo Histórico de Tampico, afectando a Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Aunque existen antecedentes de nevadas en el siglo XIX, ocurridas en 1852, 1895 y 1899, una de ellas documentada por el New York Times, en el último siglo los eventos más severos de frío han estado asociados al ingreso de masas de aire ártico que impactaron a toda la franja sur del estado. Durante décadas, el 25 de diciembre de 1983 fue considerado el día más frío de la región, con temperaturas cercanas a los 0 grados, dejando afectaciones en viviendas, infraestructura y actividad económica; sin embargo, el registro de Nochebuena de 1989 se mantiene como el más extremo en la historia reciente de la zona sur de Tamaulipas.