Alertan por cirugías estéticas irregulares

Advierten que en el último año se detectaron más de 10 procedimientos quirúrgicos realizados por personas que no cuentan con la especialidad médica requerida, principalmente en el área de cirugía estética

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) identificó a la cirugía estética como el principal riesgo sanitario en Tamaulipas, especialmente en municipios de la frontera, donde existe una alta demanda tanto de pacientes locales como de turismo médico.

El titular de la dependencia, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, confirmó que durante el último año se detectaron más de 10 procedimientos quirúrgicos realizados por personas que no cuentan con la especialidad médica requerida, principalmente en el área de cirugía estética.

“El principal riesgo que tenemos en este momento es la cirugía estética, sobre todo en la zona fronteriza”, advirtió el funcionario, al señalar que estas prácticas representan un peligro directo para la salud y la vida de los pacientes.

Explicó que la mayor preocupación radica en que médicos con estudios no reconocidos o con simples maestrías en cirugía estética han realizado procedimientos quirúrgicos que legalmente no están permitidos.

“Queremos evitar lo que se dio en el pasado, que médicos con una maestría en cirugía estética hicieran procedimientos quirúrgicos”, subrayó.

Las acciones de vigilancia se concentran en municipios como Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo, donde la llegada de pacientes de otros estados e incluso del extranjero incrementa el riesgo sanitario.

“Vamos a estar cerca de los hospitales, acompañándolos, para garantizar que quienes realicen las cirugías sean personas debidamente entrenadas y certificadas”, sostuvo.

COEPRIS reiteró que su prioridad es asegurar que la atención médica privada se ofrezca bajo condiciones de seguridad, calidad y legalidad, particularmente en un sector tan sensible como el de la cirugía estética.