Alertan por frío potencialmente mortal esta noche en Nueva York

La tormenta invernal histórica que azota Estados Unidos está causando alerta en Nueva York, donde se prevé que desde la noche de este martes haya un marcado descenso de temperaturas

La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York insta a los neoyorquinos a que extremen precauciones, ya que las condiciones meteorológicas potencialmente “mortales” empeorarán durante a la noche de este martes 27 de enero y se prolongarán durante los próximos días, por lo que se pide a los habitantes que eviten exponerse a los exteriores en caos que no sea necesario.

La mortal tormenta invernal trae consigo temperaturas extremas, riesgos de hipotermia y un incremento en las nevadas, por lo que las autoridades locales han implementado un operativo de emergencia con centros de calentamiento y refugio. La medida busca proteger a los grupos vulnerables y así evitar que incremente el número de víctimas mortales a consecuencia del frío intenso.

Darán atención prioritaria a grupos vulnerables

Durante las jornadas de frío severo se dará atención especial a personas que estén en condiciones vulnerables como son:

Personas sin hogar

Adultos mayores

Migrantes recientes

Trabajadores informales

Familias con niños pequeños

Ante la nevada históricas se están dando flexibilidades en los refugios para que más personas puedan acceder al resguardo. Hay que recordar que los centros de calentamiento se ubican en bibliotecas, centros comunitarios, edificios públicos donde pueden recibir calefacción, alimentos calientes y atención básica de salud.

La estrategia de Nueva York prioriza un enfoque de salud pública, evitando reducir el fenómeno a un mero evento meteorológico. Se subraya que la red de refugios y centros de calentamiento no solo ofrece protección ante el frío, sino que también permite realizar derivaciones a servicios específicos de salud y asistencia social.

The NYC Ferry was temporarily skipping certain route landings on Tuesday morning due to ice buildup on the Hudson and East rivers. https://t.co/aFjGhl5pyK pic.twitter.com/BMH8wWQqLr — ABC News (@ABC) January 27, 2026

Nevadas causan temperaturas de 31 grados bajo cero

Las nevadas provocaron temperaturas por debajo de los 31 grados bajo cero, la paralización del tráfico, la cancelación vuelos y la suspensión de las clases en distintos puntos del país, además de la interrupción del suministro eléctrico para miles de usuarios.

El temporal de nieve, que afecta a la franja que va desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, generó que en algunas áreas la acumulación de nieve alcanzara los 50 centímetros. Incluso, según informó el Servicio Meteorológico estadounidense, la sensación térmica este martes llegó a los 31° bajo cero en ciudades como Pistburgh, en el estado de Pensilvania.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO