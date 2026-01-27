Carro se sale del camino y choca con árbol

El accidente tuvo lugar la mañana del martes, en el kilómetro 118 de la autopista Valles-Tamuín.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Un automovilista resultó lesionado al salirse su vehículo de la carretera y estrellarse posteriormente contra un árbol, en el municipio potosino de Tamuín.

Acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Tamuín, San Luis Potosí.

El accidente tuvo lugar la mañana del martes, en el kilómetro 118 de la autopista Valles-Tamuín.

Se trata de un Hyundai i10 en color blanco, el cual presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

El coche había salido del municipio de Tampico, momentos antes.

A la altura de la curva llamada El Huiche, perdió el control del volante para después salirse del camino.

Recorrió varios metros hasta impactarse contra un árbol.

El operador sufrió algunos golpes, siendo atendido por la unidad de coordinación de salud municipal y paramédicos del cuerpo de bomberos.

Instantes después fue trasladado a un hospital para su valoración.