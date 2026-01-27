“Congela” el temporal gélido actividad escolar

De acuerdo al recuento de la SET la inasistencia a las clases alcanzó el 85%; en tanto que en municipios de la frontera se suspendieron clases por temperaturas hasta de menos 2 grados

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El frente frío número 30 provocó una jornada atípica en el sistema educativo de Tamaulipas, al registrarse la inasistencia de cerca del 85 por ciento del alumnado de educación básica en todo el estado, como consecuencia de las temperaturas extremas, principalmente en la frontera, el centro y el altiplano.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, explicó que las condiciones climatológicas activaron los protocolos oficiales que permiten la suspensión de clases cuando la temperatura desciende por debajo de cero grados, así como la inasistencia justificada entre uno y cinco grados centígrados.

En cifras absolutas, el ausentismo representó aproximadamente 724 mil alumnos de nivel básico, mientras que la educación media superior aún no inició actividades.

En la franja fronteriza se determinó la suspensión total de clases. Nuevo Laredo registró menos dos grados, mientras que Reynosa y Matamoros reportaron menos un grado. Estas condiciones se extendieron a Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Mier y Guerrero.

En la zona centro y región cañera, aunque las escuelas permanecieron abiertas, la asistencia fue mínima, con apenas un 3 por ciento del alumnado presente.

En contraste, en el sur del estado, donde se registraron temperaturas cercanas a los nueve grados, la asistencia alcanzó hasta el 45 por ciento.

El funcionario indicó que no se reportaron daños mayores a la infraestructura escolar, aunque reconoció la necesidad de mantenimiento e impermeabilización en algunos planteles. Para ello, se destinarán más de 360 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra y cerca de 350 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples.