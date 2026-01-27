Exige Sheinbaum reciprocidad en extradiciones

Desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes en México contra personas que hoy se encuentran en territorio estadounidense

La presidenta Claudia Sheinbaum colocó sobre la mesa una exigencia directa a Estados Unidos, reciprocidad en materia de extradiciones, luego de que México ha enviado ya a más de un centenar de personas privadas de la libertad al otro lado de la frontera, en un contexto de presión política y negociaciones bilaterales de alta tensión.

Desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes en México contra personas que hoy se encuentran en territorio estadounidense, y subrayó que la cooperación no puede ser de una sola vía, menos cuando el país ha respondido a las solicitudes de Washington con entregas continuas de reos considerados de alto perfil.

El planteamiento cobra mayor peso en el actual escenario regional, marcado por la presión del gobierno de Donald Trump y por un entorno internacional convulso, tras la operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, hecho que reconfiguró equilibrios y elevó la tensión diplomática en el continente.

Sheinbaum fue clara al señalar que varias de las solicitudes de extradición mexicanas están relacionadas con el llamado huachicol fiscal, redes de contrabando de combustible que operan con esquemas transnacionales y que han generado pérdidas millonarias al erario, además de vínculos con estructuras criminales.

El mensaje es político y jurídico, México coopera, pero exige trato equivalente, y advierte que la agenda de seguridad y justicia no puede reducirse a cumplir exigencias externas sin que se atiendan los pendientes del lado estadounidense, especialmente cuando hay delitos cometidos contra el Estado mexicano que siguen impunes.

En el fondo, la demanda de la presidenta busca fijar límites y reglas claras en la relación bilateral, cooperación sí, subordinación no, y un recordatorio de que la extradición también es una herramienta de soberanía, no solo un gesto diplomático en tiempos de presión.