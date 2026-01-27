Piden dragado en río Tamesí

Residentes explicaron a las autoridades locales que estas labores resultan vitales para facilitar el acceso y el traslado hacia sus localidades.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Pobladores de las comunidades asentadas en las márgenes del río Tamesí solicitaron la intervención de las autoridades para realizar trabajos de dragado.

Durante una reunión en el ejido Martín A. Martínez, los residentes explicaron a las autoridades locales que estas labores resultan vitales para facilitar el acceso y el traslado hacia sus localidades.

La secretaria de Bienestar Social de Altamira, Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, señaló que el municipio ya realiza los trámites necesarios para atender esta demanda y asegurar que la orilla del río mantenga condiciones adecuadas para el tránsito de los habitantes.

La solución a este problema de movilidad depende de una evaluación técnica en el cauce.

La funcionaria informó que la petición se encuentra bajo análisis de la Comapa Altamira, organismo que cuenta con la maquinaria de dragado.

El personal de dicha dependencia deberá realizar un diagnóstico en la zona para validar la viabilidad de los trabajos.

Con esta medida, se busca restablecer los niveles óptimos en las márgenes del río y evitar complicaciones en el transporte de los ejidatarios.

Asimismo, la secretaria de Bienestar Social de Altamira, Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, anunció la apertura de un esquema de despensas locales. Este apoyo se sumará a los recursos alimentarios que ya distribuye el estado en los sectores con mayor necesidad de la región.