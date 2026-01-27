Reconoce la Presidenta liderazgo de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo fue designada como sede central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por ser la aduana más dinámica del país y la de mayor peso en términos de recaudación fiscal.

En su visita, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que esta frontera aporta alrededor del 33 por ciento del total de ingresos generados por las aduanas terrestres, cifra que la posiciona como un eje estratégico para las finanzas públicas y el comercio exterior de México.

Destacó que estas nuevas instalaciones estratégicas de la Agencia Nacional de Aduanas de México permitirán mayor eficiencia, productividad y honestidad en la recaudación del país, la cual aumentó 25 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos (mdp), con el objetivo de incrementar este año a un billón 500 mil mdp.

Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, confirmó que esta nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México representa un paso firme en el fortalecimiento institucional del estado mexicano y en la modernización de una función estratégica para nuestra economía y nuestra seguridad del territorio nacional.

“Que esta sede se ubique en Nuevo Laredo no es casualidad, esta ciudad es uno de los principales nodos logísticos del país y un punto clave en la relación comercial de México con el mundo; desde estas instalaciones se fortalecerá la planeación, supervisión y coordinación del Sistema Aduanero Nacional consolidando procesos más ordenados eficientes y confiables”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, avaló que el liderazgo de Nuevo Laredo se sustenta en una infraestructura logística única en la frontera norte.

Al afirmar que la ciudad cuenta con múltiples puentes internacionales para el tránsito de carga, una doble vía ferroviaria, la única en su tipo, que permite el flujo simultáneo de mercancías en ambos sentidos, así como una creciente conectividad ferroviaria con el centro del país y los principales corredores industriales.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas subrayó que este logro es producto del trabajo coordinado y de una visión de largo plazo para la ciudad.

“Nuevo Laredo ha construido su liderazgo aduanero con esfuerzo, visión y resultados. Hoy no solo somos la principal aduana de México; somos una ciudad que ha generado las condiciones para seguir impulsando el comercio exterior con legalidad, eficiencia y responsabilidad, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador, todo su respaldo para cristalizar este proyecto”, señaló.

Destacó que otros proyectos como la ampliación del Puente Nuevo Laredo III, incrementará su capacidad operativa de 8 a 18 carriles exclusivos para carga, fortaleciendo aún más su posición como el principal cruce comercial entre México y Estados Unidos.

La presidenta municipal agregó que más allá de la infraestructura, la consolidación de Nuevo Laredo como la mejor aduana de México es resultado de una gestión municipal que ha generado gobernabilidad, certeza institucional y condiciones propicias para la inversión y la coordinación intergubernamental.