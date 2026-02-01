COMAPA SUR concluyó trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Altavista

Por. Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA SUR concluyó satisfactoriamente los trabajos intensivos de mantenimiento realizados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en la planta potabilizadora Altavista, como parte del programa permanente de mejora y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Las labores se desarrollaron a lo largo de un periodo continuo aproximado de 14 horas, en el que personal técnico especializado llevó a cabo acciones clave como la limpieza de ductos, así como el mantenimiento de equipos, válvulas y compuertas, acciones esenciales para el proceso de potabilización y distribución del agua.

Gracias a este esfuerzo coordinado, se optimiza el funcionamiento de la planta y se refuerza el compromiso de seguir garantizando a la población un servicio más eficiente, seguro y de calidad, en beneficio de miles de usuarios de la zona conurbada.

Derivado de estos trabajos, el suministro de agua potable se reanudó de manera gradual a partir de las 10:00 de la mañana del domingo 1° de febrero, normalizándose progresivamente en las colonias del sur de Tampico y de Ciudad Madero.

COMAPA SUR agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de continuar trabajando para mejorar el servicio de agua potable.