Américo Villarreal asegura que los indicadores económicos en Tamaulipas son favorables y hay finanzas sanas

El gobernador afirmó que Tamaulipas registra crecimiento económico, llegada de inversiones y manejo honesto de las finanzas públicas.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los indicadores económicos en Tamaulipas son favorables, hay crecimiento, llegada de inversiones, generación de empleo y un manejo honesto y transparente de las finanzas públicas, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la cuarta emisión del programa Diálogos con Américo.

El mandatario estatal abordó el tema de la economía en entrevista con Héctor Cabrera, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, donde explicó las acciones implementadas por su gobierno para que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de desarrollo y bienestar para las y los tamaulipecos.

Finanzas sanas y obra pública en los 43 municipios

Villarreal Anaya destacó que en el manejo de las finanzas del estado existe seguridad, certeza y credibilidad, lo que ha permitido ejercer los recursos de manera responsable y transparente.

Gracias a ello, dijo, se han destinado más de 9 mil millones de pesos en obra pública en los 43 municipios de Tamaulipas, además de que el estado ha obtenido las mejores calificaciones crediticias por parte de instituciones financieras.

Subrayó que, por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones en la revisión de la Cuenta Pública 2023, lo que refleja un manejo ordenado y honesto de los recursos públicos.

Empleo, salario y crecimiento empresarial

El gobernador resaltó que durante los gobiernos de la transformación el salario mínimo ha aumentado 150 por ciento, lo que ha brindado mayor seguridad y oportunidades a la clase trabajadora, particularmente en la región fronteriza, donde se concentra el 54 por ciento de la población del estado.

Indicó que al inicio de su administración se contaba con 850 empresas registradas, cifra que actualmente asciende a 950, muchas de ellas con ampliaciones en sus líneas de producción, lo que ha contribuido a registrar el índice de desocupación más bajo de los últimos años y a posicionar a Tamaulipas entre los estados con mejor crecimiento económico y del Producto Interno Bruto.

Apoyos federales y créditos para microempresas

Villarreal Anaya mencionó que los programas federales dispersan 24 mil millones de pesos, que llegan de manera directa a 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas, fortaleciendo el consumo y la economía local.

Asimismo, destacó el trabajo del Fondo Tamaulipas, que ha otorgado más de 900 millones de pesos en créditos a micro y pequeñas empresas, así como el respaldo de Nacional Financiera, que ha colocado más de 2 mil millones de pesos en financiamiento a establecimientos generadores de empleo.

Tamaulipas, líder en comercio exterior

Al atender las preguntas de la audiencia, el gobernador resaltó que Tamaulipas es la frontera con mayor intercambio comercial con Estados Unidos, ocupando el primer lugar nacional en flujo por carretera y ferrocarril, así como el sexto lugar nacional en exportaciones, con más del 6 por ciento del total del país.

Finalmente, mencionó proyectos estratégicos que seguirán impulsando el desarrollo económico del estado, como la expansión del Puente de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, la inversión en el Puente Reynosa–Pharr, el Puerto del Norte en Matamoros, el Puerto Multimodal en Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira.

