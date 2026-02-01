Auto se sale del camino en el corredor urbano

Una persona que viajaba en la unidad fue valorada por personal de Protección Civil municipal.

Por. Benigno Solís/La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un vehículo particular que presuntamente era manejado a exceso de velocidad, se salió del camino cuando circulaba por el corredor urbano «Luis Donaldo Colosio», tramo correspondiente a Ciudad Madero.

El percance se registró la tarde del domingo, a la altura de la zona de los moteles.

Aparentemente el exceso de velocidad y el pavimento mojado tras pertinaz lluvia se combinaron para que el carro en color gris se saliera de la vialidad y terminara a un costado del corredor urbano.

Elementos de Protección Civil de Ciudad Madero arribaron para auxiliar a la persona lesionada.

Personal de Tránsito tomó conocimiento del accidente.