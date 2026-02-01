Congreso de la Unión guarda minutos de silencio por la familia de Mario Delgado

También se guardó silencio por la muerte del senador panista por Baja California, Gustavo Sánchez Vázquez

Este domingo, el Congreso de la Unión llevó a cabo la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias, con la asistencia de 78 senadores y 419 diputados.

Durante la sesión, las y los legisladores guardaron minutos de silencio en memoria del senador panista por Baja California, Gustavo Sánchez Vázquez, así como por el fallecimiento de María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Delgado, familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, solicitó respetuosamente un minuto de silencio en honor a Gustavo Sánchez Vázquez, quien falleció el día de ayer. El legislador lo recordó como un “panista mexicano ejemplar” y envió un mensaje de solidaridad a su esposa Margarita y a sus hijos.

En respuesta, desde la Mesa Directiva se pidió a las y los legisladores ponerse de pie para guardar el minuto de silencio y reconocer el “trabajo incansable” del senador fallecido.

Posteriormente, la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, solicitó el uso de la palabra para pedir un minuto de silencio por María Eugenia Delgado y su hija Sheila Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública, quienes fueron asesinadas el día de ayer en el estado de Colima.

La Presidencia de la Mesa Directiva atendió la petición y convocó al pleno del Congreso General a ponerse de pie para rendir el homenaje póstumo.

Mañana habrá sesión

Al concluir la sesión del Congreso General, la Cámara de Diputados realizó su primera sesión ordinaria, en donde se aprobó realizar mañana 2 de febrero una sesión solemne por el 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se recibieron oficios de distintas instancias y dependencias federales que fueron notificadas al pleno.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO