El tampiqueño Ernesto Olvera – LaPier, es nominado al Grammy por Mejor Ingeniería de Grabación de Álbum No Clásico

El ingeniero fue reconocido por su trabajo en una producción internacional. Ha colaborado con artistas como Keith Urban, Snoop Dogg y Cam, con quién fue nóminado

MÉXICO.- El talento surgido en el sur de Tamaulipas volvió a colocarse en el mapa de la industria musical internacional luego de que Ernesto Olvera-LaPier, originario de Tampico, fuera nominado al Premio Grammy en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación de Álbum No Clásico, uno de los reconocimientos más relevantes para los profesionales detrás del sonido que define a una producción discográfica.

La nominación corresponde al álbum “All Things Light”, de la artista Cam, una producción que destacó por su calidad sonora y que colocó a Olvera-LaPier entre los ingenieros más reconocidos del año dentro de la Categoría 81, dedicada a producción, ingeniería, composición y arreglos.

Aunque el galardón fue finalmente otorgado al álbum “Eso no fue un sueño”, de Pino Palladino y Blake Mills, el reconocimiento al trabajo del ingeniero tampiqueño representa un logro significativo tanto a nivel personal como para la comunidad artística mexicana.

Ernesto Olvera-LaPier, nominado en los Grammy por su trabajo técnico

La Academia Blackbird, institución con sede en Estados Unidos donde actualmente colabora el ingeniero mexicano, fue una de las primeras en felicitar públicamente a Ernesto Olvera-LaPier por su nominación.

A través de sus redes sociales, la academia destacó la trayectoria del tampiqueño, subrayando que su nominación celebra el talento, la constancia y la pasión con la que ha construido su carrera dentro de la industria musical.

En la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación de Álbum No Clásico, el álbum “All Things Light” compitió junto a otras producciones de alto nivel, en una lista que incluyó trabajos de artistas como Alison Krauss, Japanese Breakfast y Pino Palladino.

El proyecto de Cam contó con la participación de un amplio equipo de ingenieros y especialistas en sonido, entre ellos Ernesto Olvera-LaPier, cuyo aporte técnico fue clave para la calidad final del disco.

De Tampico a los estudios más importantes de Estados Unidos

Ernesto Olvera nació en Tampico, Tamaulipas, donde dio sus primeros pasos en la música participando en la grabación de bandas de rock locales como ASDF y The Andersen, experiencias que marcaron el inicio de su camino profesional en el audio.

Su interés por la música comenzó desde temprana edad, cuando aprendió a tocar piano y guitarra. Durante su adolescencia descubrió el mundo de la grabación utilizando su primera computadora personal con sistema Windows, un momento que definiría su vocación.

Posteriormente, se graduó de Full Sail University, una de las instituciones más reconocidas en formación audiovisual y musical, lo que le permitió integrarse en 2012 a Blackbird Studio, inicialmente como mensajero.

En cuestión de meses, su disciplina y talento lo llevaron a convertirse en asistente de ingeniería, hasta que una oportunidad inesperada cambió su carrera para siempre.

El momento que marcó su trayectoria profesional

De acuerdo con la propia Blackbird Academy, durante una sesión con Keith Urban, el ingeniero principal no pudo asistir y sugirió que Ernesto Olvera tomara el control de la grabación.

La primera canción que grabó en esa sesión fue “A Little Bit of Everything”, lanzada días después como el sencillo principal del álbum “Fuse”, que alcanzó el primer lugar en las listas de música country en 2013.

Más tarde, otra canción grabada por Olvera, “Raise ’Em Up”, dueto entre Keith Urban y Eric Church, también se posicionó en el número uno, consolidando su prestigio dentro de la industria.

Desde entonces, Ernesto Olvera-LaPier ha trabajado como ingeniero de audio para artistas de talla internacional como Lady A, Martina McBride, Mickey Guyton, Kesha, OAR, Snoop Dogg y la propia Cam, entre otros.

Un reconocimiento que trasciende el premio

Aunque el Grammy fue otorgado a otra producción, la nominación de Ernesto Olvera-LaPier en 2025 representa un reconocimiento al nivel técnico, profesional y creativo que ha alcanzado un talento surgido de Tampico.

Su trayectoria demuestra que el trabajo detrás del escenario es fundamental para el éxito de la música contemporánea y que los ingenieros de audio juegan un papel decisivo en la identidad sonora de un álbum. Para Tamaulipas y para México, su nominación se suma a los casos de profesionales que, desde disciplinas técnicas, logran destacar en los escenarios más competitivos de la industria musical global.

