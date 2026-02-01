Erasmo González llama a familias a proteger su salud con vacunación en modalidad Drive-Thru

La estrategia drive-thru no solo agiliza el proceso de inmunización, sino que también refuerza la cobertura vacunal en grupos prioritarios -adultos mayores, personas con comorbilidades y trabajadores esenciales

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Erasmo González Robledo presidente municipal de Ciudad Madero, hace un llamado a la comunidad para sumarse en la campaña de vacunación en modalidad Drive-Thru, con el objetivo de fortalecer la salud pública y prevenir enfermedades estacionales como la influenza, así como otras de alto riesgo, incluyendo COVID-19 y Neumococo; pero además una campaña intensiva de inmunización para proteger a las mascotas. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con el Centro de Salud IMSS-Bienestar, y busca salvaguardar la salud de las familias frente a estas amenazas sanitarias.

Explicó que el personal de la Secretaría de Salud en coordinación con la Dirección General de Bienestar Social e Inclusión, estarán durante la semana del 2 al 6 de febrero en el estacionamiento de la Unidad Deportiva de este municipio en horario de 9:00 a 13:00 horas. La modalidad Drive-Thru va a facilitar el acceso a las vacunas de manera rápida, segura y cómoda para toda la población. Este modelo permite a los ciudadanos recibir su dosis sin necesidad de bajarse del vehículo, reduciendo tiempos de espera y evitando aglomeraciones, lo que es especialmente importante en temporadas de alta demanda o en contextos de enfermedades respiratorias.

La estrategia drive-thru no solo agiliza el proceso de inmunización, sino que también refuerza la cobertura vacunal en grupos prioritarios -adultos mayores, personas con comorbilidades y trabajadores esenciales- al llevar el servicio directamente a una zona que agilice la aplicación de las vacunas. Además, al contar con personal médico y logístico especializado, se garantiza la aplicación correcta de las dosis que corresponden, el registro inmediato en el sistema de salud y la orientación postvacunación, todo mientras el ciudadano mantiene el confort de permanecer en su auto.

Erasmo González destacó que con estas acciones se contribuye a seguir acercando los servicios de salud, con el fin de contribuir al bienestar y a una mejor calidad de vida de las familias maderenses.

De igual forma, dijo que esta actividad se desarrollará en coordinación con el Centro de Salud de Ciudad Madero, como parte del esfuerzo conjunto para fortalecer las acciones de salud pública en beneficio de la población. También hizo referencia para acercar sus mascotas, para que reciban la dosis que les corresponde apoyados con su cartilla de vacunación. Reiteró la invitación a la ciudadanía, especialmente a los grupos más vulnerables, a acudir y aprovechar esta importante jornada.

Es muy importante que se complementen cada uno de los esquemas de vacunación en niñas y niños y se aplicará la vacuna VPH para niños varones de quinto de primaria, la cual protege contra el Virus del Papiloma Humano.